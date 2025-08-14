Torneio de handebol começa neste sábado no Estação Cidadania com equipes de Alagoas, Bahia e SE

Com a participação de 19 equipes, incluindo uma da Bahia e outra de Alagoas, tem início neste sábado, 16, a 2ª Taça Cidade de Aracaju de Handebol. A competição será disputada no complexo do Estação Cidadania, no bairro Bugio e reúne crianças e adolescentes, entre 10 e 16 anos, nas categorias masculino e feminino. A Prefeitura de Aracaju por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp) apoia o evento com a cessão do ginásio e a premiação com medalhas e troféus.

A competição será dividida em duas etapas: dias 16 e 17 de agosto ocorrem as disputas na categoria mirim masculino e feminino, além do infantil feminino e cadete feminino. Nos dias 23 e 24 de agosto serão as disputas das categorias infantil e cadete, ambas no masculino. O jogo inaugural ocorre neste sábado, às 8h, entre as equipes do Manoel Bonfim e Lar Esmeralda, valendo pelo mirim masculino.

Além de representantes de Alagoas e Bahia, haverá a participação de equipes de Itabaianinha, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, São Cristovão, Itabi e Aracaju.

A Taça Cidade de Aracaju de Handebol é uma realização do projeto Família Handebol em parecia com a Sejesp. Newton Carlos é professor de handebol e um dos organizadores do torneio. Segundo ele, a competição tem o objetivo de incentivar o handebol de base na capital sergipana. “O ginásio do Estação Cidadania vai ferver neste fim de semana, teremos 19 equipes em quadra, três estados e muita confraternização nas quatro linhas. Vai ser um show de bola”, comentou.

De acordo com o secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, “serão dois dias de festa e de confraternização que permitem levar aos participantes alegria, compromisso, aprendizado, socialização e construção de novas amizades, entre outros aspectos positivos que são inerentes ao desporto estudantil. Aquiles enfatizou que a secretaria vai disponibilizar toda a estrutura logística do ginásio e receber de forma hospitaleira os atletas e treinadores de cidades vizinhas e dos estados da Bahia e Alagoas”, pontuou.

Texto e foto Sejesp