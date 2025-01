Tratamentos complementares prometem melhorar a qualidade de vida de pacientes com diabetes tipo 2

Tratamentos integrativas como ozonioterapia, biomagnetismo e acompanhamento nutricional colaborar com a remissão da doença

Cerca de 90% dos diabéticos brasileiros são do tipo 2, quando o corpo desenvolve resistência aos efeitos da insulina e pode ter causas hereditárias ou ligadas a hábitos de vida, e mais de 46% da população não sabem que têm a doença. Os dados são da Sociedade Brasileira de Diabetes. A doença, que antes era tida como incurável, agora pode ser combatida com tratamentos complementares, como terapias integrativas e acompanhamento multidisciplinar.

De acordo com estudos da Associação Brasileira de Nutrologia, tratamentos alternativos têm mostrado eficácia na reversão e controle da doença. A ozonioterapia e o biomagnetismo tornaram-se fortes aliados no combate e na remissão da diabetes tipo 2. Além disso, dietas com restrição calórica, que podem aumentar a taxa de remissão em até 38% dos pacientes após seis meses de intervenção.

Em Aracaju, é possível encontrar a metodologia que alia terapias integrativas ao acompanhamento nutricional e laboratorial para ajudar a alcançar a remissão do quadro de seus pacientes. Segundo Viviane Lins, diretora da clínica Doutor DM2 Diabetes, o foco do tratamento é oferecer um cuidado integrativo que atenda às múltiplas necessidades dos diabéticos.

“Num paciente com diabetes tipo 2, a doença pode vir acompanhada de pressão arterial descontrolada, resistência à insulina, problemas cardíacos e colesterol alto, que causam grande impacto à saúde. Na clínica temos como objetivo reverter esses problemas causados pela doença para proporcionar qualidade de vida dos assistidos, reduzindo comorbidades e os efeitos colaterais das medicações”, explica Viviane Lins.

Ainda segundo Viviane, há casos marcantes de pacientes, atendidos pela DM2 Diabetes, que alcançaram remissão parcial ou total da doença, mesmo em quadros críticos. “Uma paciente dependente de insulina que recebia tratamento em nossa clínica apresentou melhora no funcionamento do pâncreas. Portanto, este é um dos resultados que garantem a eficácia do tratamento e torna gratificante observar que os resultados transformam vidas com cuidados fundamentados em ciência e dedicação”, comemora.

Tearapias integrativas

Uma das terapias complementares adotadas pela Doutor DM2 Diabetes é o biomagnetismo, que utiliza ímãs para corrigir o desequilíbrio do pH corporal. Os ímãs são aplicados diretamente sobre pontos específicos do corpo, criando um ambiente desfavorável para microrganismos patogênicos e estimulando as funções normais do organismo.

As sessões são realizadas semanalmente ou de acordo com a necessidade de cada paciente, têm duração de 30 a 60 minutos e incluem acompanhamento contínuo da glicemia e de marcadores metabólicos. “Entre os benefícios propostos estão a regulação da glicemia, redução de inflamações, eliminação de toxinas e estímulo ao equilíbrio metabólico, promovendo um funcionamento saudável do sistema endócrino e melhorando a qualidade de vida do paciente”, detalha Viviane Lins.

Já a ozonioterapia auricular auxilia na correção de deficiências comuns nos diabéticos, reduzindo problemas neurológicos e melhorando a circulação sanguínea. Este procedimento também previne complicações como a retinopatia diabética, uma das principais causas de cegueira em pacientes com glicemia descompensada.

“O foco da ozonioterapia é evitar a perda da visão, melhorar a imunidade e proporcionar mais disposição aos pacientes. Muitos relatam melhorias já na primeira semana de tratamento”, destaca a diretora da unidade Aracaju da clínica, Viviane Lins.

Além dos benefícios físicos, a clínica se preocupa com o impacto do sono, do estresse e da alimentação no controle do diabetes. “A diabetes tipo 2 está muito relacionada à má alimentação, sedentarismo e obesidade, mas não podemos esquecer do sono e do emocional. Trabalhamos isso com acompanhamento semanal e personalização dos tratamentos com foco sempre no melhor resultado para o paciente”, finalizou Lins.

Fonte e foto NV Comunicação