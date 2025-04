Triagem do programa Opera Sergipe será realizada em Itabaiana no próximo sábado, 26

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), segue avançando na ampliação das cirurgias eletivas em todo o estado. Por isso, no próximo sábado, 26, no município de Itabaiana, acontecerá uma triagem para os interessados em participar do programa Opera Sergipe. A ação será realizada na Clínica de Saúde da Família Manoel Pereira de Andrade, localizada no bairro Sítio Porto, a partir das 7h.

Para participar da triagem é necessário apresentar RG, Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência. Os pacientes devem seguir alguns critérios médicos para o acesso às cirurgias. Após avaliação médica e triagem, o paciente é encaminhado via regulação estadual ao serviço ambulatorial especializado em cirurgia para cada procedimento, iniciando a fase preparatória no hospital credenciado.

“A iniciativa de realizar a triagem de elegibilidade dos pacientes do Opera Sergipe nas Unidades Básicas de Saúde é o ponto de partida para o atendimento de saúde. Estamos preparados para acolher esses pacientes assim que a regulação no estado for realizada, garantindo que recebam o encaminhamento necessário para a realização de seus procedimentos, desde os de média complexidade até os de alta complexidade”, explicou a coordenadora no programa, Marli Palmeira.

Procedimentos

A fase 1 do Opera Sergipe contempla 15 procedimentos. Dentre eles estão histerectomia total, histerectomia com anexectomia, colecistectomia, postectomia, histerectomia (por via vaginal), correção cirúrgica de hidrocele, hernioplastia incisional, hernioplastia umbilical, hemorroidectomia, colpoperineoplastia anterior e posterior, hernioplastia epigástrica, hernioplastia inguinal bilateral, hernioplastia inguinal/crural (unilateral), hernioplastia recidivante e laqueadura tubária.

Na fase 2, os pacientes já regulados passarão também por cirurgias de alta complexidade, como cirurgia bariátrica, ressecção endoscópica de próstata, endometriose, mamoplastia redutora e reconstrutora, cirurgias de polimastia, remoção de cálculos renais, remoção de cálculos em vias urinárias.

Além disso, contará com as cirurgias ortopédicas por videoartroscopia, entre elas a reconstrução ligamentar intra-articular do joelho (cruzado anterior); reconstrução ligamentar intra-articular do joelho (cruzado posterior com ou sem anterior); reparo de rotura do manguito rotador (inclui procedimentos descompressivos).

Acesso

Para ter acesso ao Programa Opera Sergipe, o paciente deve fazer o cadastro em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou em um dos hospitais credenciados. As unidades da primeira fase são o Hospital Regional Amparo de Maria, Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital Nosso Senhor dos Passos, e Hospital e Maternidade Santa Isabel.

Já as cirurgias de alta complexidade da fase 2 são feitas no Hospital Cirurgia, Hospital do Coração Rede Primavera, Hospital Regional Amparo de Maria e Hospital e Maternidade Santa Isabel.

Foto: Flávia Pacheco/SES