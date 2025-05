UFS inicia licitação para climatização do Resun do campus de São Cristóvão

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) deu início ao processo de licitação para a primeira etapa da obra de climatização do Restaurante Universitário (Resun), localizado no campus de São Cristóvão. A iniciativa atende a uma antiga demanda da comunidade acadêmica e visa proporcionar maior conforto térmico para estudantes, servidores e demais usuários do espaço, especialmente nos períodos de altas temperaturas.

O edital, já publicado, prevê a contratação de empresa especializada para a execução do projeto, com valor total estimado em aproximadamente R$ 708 mil. A sessão pública para o recebimento das propostas está marcada para a manhã desta terça-feira, 13.

Para o reitor da UFS, professor André Maurício, a obra é prioridade da atual gestão. “Isso foi falado durante todo o processo da nossa campanha. A primeira coisa que fizemos enquanto gestão foi buscar a maior celeridade possível para o processo de licitação. Essa etapa inicial foi realizada em tempo recorde e agora aguardamos as propostas das empresas para dar início à obra”, destacou. Segundo ele, a climatização do Resun é mais do que uma questão de conforto: é uma necessidade para garantir condições adequadas de alimentação à comunidade.

Além disso, a climatização dos restaurantes universitários está sendo pensada de forma conjunta também em outros campi. “Nesta semana, estivemos também em Itabaiana com a equipe de obras, com o objetivo de agilizar a licitação para a climatização do restaurante do campus. É um compromisso nosso com toda a universidade”, completou o reitor.

A vice-reitora, professora Silvana Bretas, reforça que a obra está alinhada ao compromisso da gestão em promover melhores condições de permanência estudantil. “É uma reivindicação muito antiga dos nossos estudantes. Um ambiente mais agradável e saudável é essencial. E essa ação vem acompanhada de outras iniciativas, como a ampliação do consumo de produtos da agricultura familiar no restaurante, o que contribui para a qualidade da alimentação e o fortalecimento da economia local”, pontuou.

A previsão é de que, após a seleção da empresa vencedora, as obras tenham início o mais breve possível, respeitando os prazos legais e as etapas previstas no edital. É possível ter acesso ao documento no link abaixo.

Ascom UFS – Foto: Arquivo Ascom UFS