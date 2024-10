UFS investe R$ 50 milhões na saúde de Sergipe através dos dois hospitais universitários

A maior parte desse montante, R$ 37 milhões, foi destinado para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares para as unidades de Aracaju e Lagarto.

A Universidade Federal de Sergipe(UFS) , por meio da EBSERH, investiu cerca de R$ 50 milhões na saúde de Sergipe no período de 2021 a 2024, através dos atendimentos e serviços prestados pelos Hospitais Universitários de Aracaju (HU) e de Lagarto (HUL). A maior parte desse montante, R$ 37.026.942,00 foi destinado para a aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares para as duas unidades, o que significa modernização e ampliação do parque tecnológico. Não estão nesse valor os investimentos em recursos humanos, a exemplo da folha de pagamento dos servidores.

Com esse investimento, os usuários, que na totalidade são cidadãos que utilizam o SUS, e cuja maioria possui hipossuficiência financeira e baixa escolaridade, foram beneficiados com a melhoria na qualidade dos atendimentos e maior precisão nos diagnósticos de média e alta complexidade. Entre os atendidos estão portadores de patologias diversas e complexas, que requerem atendimento e tratamento feitos por profissionais especializados.

Os valores injetados em Sergipe pela UFS na área da saúde são resultados dos recursos orçamentários capitaneados pela EBSERH por meio de programas federais, e de emendas parlamentares conquistadas através da atuação da gestão da Universidade, que tem demonstrado a importância dos HUs não apenas para o bem-estar da população sergipana, mas também de estados que fazem divisa com Sergipe, a exemplo da Bahia.

“Sabemos do importante papel social que a UFS possui em várias frentes, e uma delas é a saúde. Por isso, sempre estivemos muito atentos às necessidades da população nesta área, e envidamos os esforços necessários para oferecer aos nossos usuários ampla cobertura, e o que há de melhor e mais moderno. Nossa missão vai além de formar profissionais da saúde com excelência, ela inclui cuidar, com respeito e afeto, de cada um que busca ajuda nos nossos hospitais”, declarou o reitor da UFS, o professor doutor Valter Joviniano.

Um pouco sobre o HU Aracaju

Para se ter ideia da importância do trabalho realizado pelo HU na capital sergipana, no ano de 2021 foram realizadas 433 cirurgias ambulatoriais, número que em 2023 foi de 4.394; as cirurgias hospitalares saltaram de 3.631 em 2021, para 12.960 no ano passado. Também houve crescimento nas consultas e exames laboratoriais, saltando de 140.795 para 515.354, e de 446.111 para 1.681.645, respectivamente, nos anos já citados.

Entre os serviços oferecidos pela unidade de saúde e que são considerados exclusivos da Instituição estão o centro de referência em triagem neonatal; o serviço de diagnóstico de fibrose cística no SUS; o tratamento de alta complexidade ao indivíduo com obesidade grave no SUS; cirurgia de implante coclear bilateral com prótese ancorada; e a atenção especializada à endometriose.

Dos atendimentos feitos no HU em Aracaju, cerca de 50% são para residentes na capital, e os outros 50% estão divididos entre os demais municípios sergipanos, e os baianos que fazem divisa com Sergipe.

“É importante salientar, ainda, que o HU é um grande centro de empregabilidade no município de Aracaju, com um quadro de 1.632 profissionais, contingente que injeta cerca de R$ 174 milhões/ano na economia local através da remuneração percebida, sendo R$ 160 mi dos efetivos e mais de R$ 14 mi/ano fruto de mão de obra terceirada”, destacou o gerente administrativo da entidade, Edélzio Alves Costa Júnior.

HU Lagarto: saúde de excelência para o interior sergipano

No Hospital Universitário de Lagarto, na região centro-sul sergipana, os atendimentos fornecidos pela instituição também crescem ano a ano. Em 2021, a unidade prestou 40.054 atendimentos de pronto socorro, ambulatorial e internação. Este ano, até o momento, esses acolhimentos foram dados a 46.245 usuários. As especialidades mais procuradas pela população são: fisioterapia, neurologia, psiquiatria, ortopedia e traumatologia, endocrinologia e metabologia, e pediatria.

Além dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, o HUL realiza cirurgias por videolaparoscopia e convencionais nas especialidades de cirurgia geral, ortopedia, coloproctologia, urologia e cirurgia vascular. Também oferece dois importantes e exclusivos serviços: o Ambulatório Transexual de Sergipe (ATS) e o Ambulatório de Doenças Raras (ADS).

O ATS, que é o único serviço de saúde especializado do estado destinado à população transexual, disponibiliza consultas e atendimentos ao público trans em especialidades como endocrinologia, ginecologia, urologia, psicologia, psiquiatria, terapia ocupacional, fonoaudiologia, farmácia, serviço social, enfermagem e nutrição. Por esse serviço, o HUL foi habilitado pelo Ministério da Saúde como estabelecimento com atenção especializada no processo transexualizador, na modalidade ambulatorial.

Em virtude dessa habilitação, o HUL, através do ATS, pode adquirir e distribuir os hormônios necessários para adequação de gênero, medicamentos que não estão disponíveis no SUS. O espaço funciona através da parceria entre a UFS Campus Lagarto e colaboradores do HUL, sem repasse de recursos externos.

Já o Ambulatório de Doenças Raras oferece cuidados e assistência humanizada a crianças e adultos, de acordo com as necessidades apresentadas. A unidade viabiliza acesso a uma equipe multidisciplinar com várias especialidades médicas, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, enfermagem, e serviço social, entre outras.

O Hospital Universitário de Lagarto é responsável pela contratação de 600 profissionais, que contribuem para a movimentação e aquecimento da economia regional. Além do município onde está situado, as localidades mais beneficiadas pelos serviços da instituição são Poço Verde, Riachão do Dantas, Salgado, Simão Dias e Tobias Barreto.

“Todos estes serviços proporcionam condições para atender os usuários nas suas maiores necessidades, prezando pela qualidade, celeridade e segurança na assistência prestada aos pacientes”, afirmou o diretor do HUL, Manoel Luiz de Cerqueira Neto.

Em junho deste ano, o reitor Valter Joviniano esteve em Brasília para o anúncio do Governo Federal da liberação de recursos para as universidades, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O HUL receberá R$ 50 milhões para a expansão, sendo R$ 10 milhões ainda este ano, e que serão utilizados para a criação de novos leitos e espaços para ensino, pesquisa e inovação.

Por Andréa Moura

Foto Azael Neto