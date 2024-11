Última etapa do Sergipano de Karts terá participação de piloto de destaque mundial

O Campeonato Sergipano de Karts 2024 chega ao fim neste sábado, 23 de novembro. As finais da 6ª e última etapa serão realizadas a partir das 14h, no Kartódromo Emerson Fittipaldi, na Orla da Atalaia. A novidade para esta corrida será a participação do jovem piloto gaúcho Heitor Dall’Agnol, de 15 anos.

Natural de Passo Fundo-RS, Heitor é uma das grandes promessas do automobilismo brasileiro. Aos 15 anos, ele alcançou destaque internacional ao conquistar o 3º lugar na categoria OK N da 1ª Copa do Mundo de Kart, realizada em Grantham, Inglaterra, como parte do Mundial da FIA Karting. Sua trajetória é marcada pela superação e dedicação. Ele começou a competir em alto nível ainda jovem e participou de competições importantes como o Mundial de Kart de 2020, na Espanha. Sua vaga no Mundial de 2024 foi conquistada graças ao apoio da CBA em parceria com a equipe italiana Parolin.

No início de 2024, a plataforma mundial de streaming HBO Max lançou a Série Fórmula Dreams, que mostra a trajetória de cinco kartistas brasileiros, sendo Heitor um dos destaques da produção.

Em Aracaju, Heitor vai disputar a categoria F4 Graduados do Campeonato Sergipano de Karts. A entrada para o público é gratuita e as finais serão a partir das 14h deste sábado, 23 de novembro.

Fonte e foto Martins Assessoria Digital e Marketing