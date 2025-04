Último dia do Hackaju é marcado por premiações e estímulo ao desenvolvimento

Primeiro hackathon público de Aracaju reuniu jovens programadores, servidores públicos, designers, empreendedores e pesquisadores sergipanos

Em sua primeira edição, o Hackaju se consolidou como um espaço importante para a criação de ideias inovadoras voltadas para melhorar os serviços públicos de Aracaju. Durante o evento, que teve início na sexta-feira, 4, as equipes apresentaram projetos com foco em facilitar o acesso da população a informações e serviços da prefeitura, mostrando como a tecnologia pode ser uma aliada da gestão pública.

A iniciativa, realizada pelo Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase) em parceria com a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), finalizou neste domingo, 6, o último dia de sua programação, que foi marcado pela premiação das equipes com as melhores soluções. Além dos troféus, os participantes também receberam orientação de especialistas e incentivo para continuar desenvolvendo seus projetos.

Para o diretor-executivo do Instituto de Inovação de Sergipe, Marcos Vasconcelos, o primeiro hackathon para gestão pública municipal da Prefeitura de Aracaju foi um grande sucesso e marca o início de grandes projetos. “Foram mais de 48 horas de jornada desenvolvendo soluções tecnológicas para a nossa capital. Três desafios muito bem contemplados, e parabenizo a todos os participantes”, destacou.

O professor José Walter, facilitador do Hackaju, destacou a participação dos jovens durante os três dias de evento e também parabenizou as três equipes vencedoras. “A partir de agora, esperamos que, nos próximos passos, essas equipes amadureçam seus projetos durante o período de aceleração que acontecerá dentro do Caju Hub, para que os especialistas da prefeitura interajam com essas equipes, possibilitando que, ao final desse período, os projetos possam ser utilizados em editais e licitações”, enfatizou.

Paulo Barreto, 25 anos, foi um dos vencedores da equipe ‘Extensão Inteligente’ que levou o troféu de primeiro lugar na competição e comemorou a vitória. “Nossa equipe desenvolveu uma extensão para facilitar o encontro de informações dos cidadãos para os servidores públicos, e estamos muito emocionados e muito felizes por termos ficado em primeiro lugar”, comemorou.

Fabrício França, 26 anos, foi o líder da equipe ‘Fala Sergipe’, que ficou na segunda colocação do Hackaju. “Fizemos uma solução através de um chatbot para resolver as demandas da população de uma maneira mais rápida. Ao invés de precisar ir até as instituições para sanar suas solicitações, as pessoas poderão contar com um assistente virtual da prefeitura para receber soluções com pronto atendimento”, destacou.

Já a equipe ‘TransitAI’, que ficou em terceiro lugar, desenvolveu um sistema para transformar a mobilidade de Aracaju. “Nós queremos trazer conforto para a população, principalmente em relação ao trânsito da cidade. Ficamos em terceiro lugar, isso é muito legal porque sabemos que poderemos continuar trabalhando e atuando no sistema através do período de aceleração”, disseram.

Leia Bonfim, analista do Sebrae, foi uma das avaliadoras e juradas do Hackaju e destacou a preocupação dos participantes com projetos de valor para a população e para os gestores. “Um dos pontos fortes do Hackaju foi o entendimento deles no que diz respeito ao quanto os dados são importantes nas tomadas de decisões. Foi um evento maravilhoso e espero que aconteça mais vezes, pois nossa cidade realmente precisa de mais inovação”, finalizou.

O Hackaju encerra sua primeira edição com a certeza de que eventos como esse têm a missão de despertar jovens talentos sergipanos. As soluções apresentadas pelas equipes reforçam o potencial de parcerias e incentivos que estimulam novas edições.

Obará Comunicação Integrada – Foto: Marcos Panxão