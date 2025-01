Um Marco Sustentável: Plantar árvores é cuidar do futuro da cidade, escreve Ricardo Marques

Por Ricardo Marques*

O ato de plantar uma árvore é mais do que um gesto simples. Representa uma mensagem poderosa sobre intenções, sonhos e compromissos. Ao iniciarmos a gestão da prefeita Emília Correia com o plantio de mudas de árvores frutíferas reafirmamos nossa visão de uma cidade mais verde, inclusiva e comprometida com as gerações futuras.

O que este gesto significa? Ele é uma declaração de princípios e intenções que guiarão a administração. O urbanista Jaime Lerner dizia que “a simplicidade é a maior sofisticação”. Plantar uma árvore é um ato simples, mas que carrega em si a sofisticação de um pensamento a longo prazo. Cada muda plantada hoje simboliza nosso compromisso com um futuro onde o bem-estar e a sustentabilidade sejam prioridades.

Plantar uma árvore é cuidar do que está por vir. Patrick Geddes, visionário do planejamento urbano, ensinava que “não há futuro para a cidade sem a natureza”. Ao plantar árvores frutíferas, não estamos apenas embelezando a cidade, mas nutrindo a esperança de um ambiente urbano onde as gerações presentes e futuras possam viver em harmonia com a natureza.

Este ato também é um gesto de união e responsabilidade. Como destacou Lewis Mumford, “a cidade deve ser um lugar de comunidade”. Ao plantar juntos, a prefeita e eu reafirmamos nosso compromisso com o trabalho em sintonia com a população, criando raízes profundas de respeito e colaboração.

Além disso, a árvore frutífera é um símbolo dos frutos do trabalho conjunto. Queremos que esta gestão produza resultados concretos que impactem positivamente a vida de todos os aracajuanos. Este é um governo que, assim como as árvores, será conhecido pelos frutos que oferece: mais inclusão, mais prosperidade, mais qualidade de vida.

Este gesto inicial também traduz esperança e renovação. Assim como uma muda cresce para se tornar uma árvore robusta, acreditamos que Aracaju florescerá sob esta nova administração. A prefeita Emília Correia tem como visão transformar a cidade em um exemplo de desenvolvimento humano, sustentável e urbanístico, inspirando outras cidades brasileiras.

É inspirador lembrar as palavras de Wangari Maathai, Prêmio Nobel da Paz e ativista ambiental: “Ao cuidar das árvores, estamos cuidando de nós mesmos”. Este é o significado maior deste gesto: cuidar de Aracaju, das pessoas e do meio ambiente, com a esperança de um futuro mais verde e próspero.

A gestão Emília Correia começa com gestos concretos e simbólicos que comunicam intenção, compromisso e visão. Que estas mudas plantadas hoje cresçam fortes e saudáveis, assim como a nossa vontade de servir a Aracaju e construir um futuro melhor para todos.

Ricardo Marques é Vice-Prefeito e Secretário de Comunicação de Aracaju.