Uma das primeiras clínicas de oncologia de Sergipe: Onco Hematos celebra 25 anos

Há 25 anos Sergipe ganhava uma das primeiras clínicas privadas de oncologia, a Onco Hematos, que na época fez com que centenas de sergipanos deixassem de se dirigir a outros estados para realizar o tratamento contra o câncer. A inauguração da instituição foi fundamental para o avanço da oncologia na região. De lá para cá o grupo tem investido em tecnologia de ponta e estrutura para seguir liderando nesse tipo de assistência na rede privada do estado.

Em entrevista, Dr. Nivaldo Farias, Médico Oncologista e um dos sócios da Onco Hematos, fez um balanço sobre o sucesso da instituição nessas mais de duas décadas. “Há 25 anos, enquanto uma clínica de oncologia nascia em Sergipe, o mundo testemunhava avanços revolucionários na luta contra o câncer. Desde então, a medicina personalizada e as terapias imunológicas transformaram os padrões de tratamento, oferecendo novas esperanças aos pacientes”, afirma.

“Também vale ressaltar os desafios dessa jornada. A pandemia global de Covid-19 apresentou obstáculos significativos, especialmente para aqueles em tratamento contra o câncer. Restrições de acesso a serviços médicos e preocupações com a saúde pública complicaram ainda mais um cenário já desafiador. Apesar desses desafios, nossa clínica permaneceu dedicada ao cuidado e ao apoio dos pacientes, adaptando-se às novas circunstâncias e garantindo o acesso contínuo aos tratamentos essenciais”, destaca Dr. Nivaldo.

A equipe da clínica celebrou o aniversário com uma programação especial que contou com a semana da experiência do cliente, e uma emocionante solenidade para os colaboradores composta por momento de fé, discursos de agradecimento, compartilhamento de experiências, sorteio de brindes, dinâmicas e confraternização gastronômica.

“Hoje, celebramos não apenas 25 anos de progresso na luta contra o câncer, mas também nossa capacidade de enfrentar adversidades e continuar oferecendo da melhor maneira possível a esperança em tempos difíceis”, comemora Dr. Nivaldo Farias.

“A Onco Hematos, faz tão parte da minha vida, quanto a minha família. Nossa equipe é repleta de grandes profissionais desde seu começo. Nesse momento em que celebramos 25 anos, só posso agradecer por tamanha dedicação de todos os colaboradores envolvidos. Continuaremos mantendo a chama acesa do cuidar do tratar e do acolher promovendo o melhor serviço em saúde para os sergipanos”, finaliza Dr. Roberto Gurgel, cirurgião oncológico e sócio da Onco Hematos.

Fonte e foto: Rodrigo Alves, Jornalista e Assessor de Imprensa da Onco Hematos.