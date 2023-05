Unimed Sergipe realiza mais um plantão de imunização para cooperados e colaboradores

Dando continuidade à campanha de imunização dos médicos cooperados e dos colaboradores, a Unimed Sergipe realizou mais um plantão de imunização nesta terça-feira, 30, das 8h às 13h, atendendo os trabalhadores do turno da manhã.

Durante a vacinação, organizada pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), foram aplicadas 338 doses, sendo 146 de Influenza; 122 da Bivalente, contra Covid-19; 36 da hepatite B; e 34 da dT, contra difteria e tétano.

Mariana Sampaio, enfermeira do trabalho da Unimed Sergipe, comenta que a vacinação dos colaboradores ocorre anualmente por causa da campanha de imunização contra Influenza. “Nós aproveitamos a oportunidade para solicitar a oferta das outras vacinas à SMS, disponibilizando para os colaboradores que, por algum motivo, tenham essa pendência”, detalha.

Ricardo Carvalho, auxiliar de farmácia no Centro de Infusão e oncologia, compareceu logo no início da manhã para se vacinar contar a Covid-19 e a Influenza. “Quem trabalha durante todo o dia tem dificuldade de ir ao posto para se vacinar. Trazer a vacinação para o ambiente de trabalho é muito bom, porque podemos atualizar as vacinar, tendo mais segurança, o que é fundamental para quem trabalha diretamente com os pacientes”, destaca.

O estagiário de enfermagem Rafael Martins Farias aproveitou o plantão de imunização para atualizar as vacinas. “Essa iniciativa mostra o cuidado da Unimed Sergipe com os funcionários, pois a vacinação é uma forma de nos proteger para que estejamos mais preparados para circular no ambiente do hospital, evitando o contágio e a circulação de doenças”, comenta.

