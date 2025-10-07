Urgência do Ipesaúde muda temporariamente de entrada no Serviço de Pronto Atendimento

Intervenção faz parte do processo de modernização da instituição e visa garantir mais conforto, segurança e bem-estar aos beneficiários

Com o propósito de aprimorar a qualidade dos atendimentos, o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) iniciará na próxima quarta-feira, 8, uma manutenção na infraestrutura do Serviço de Pronto Atendimento (SPA). A unidade é localizada na Avenida Desembargador Maynard, em anexo ao Hospital de Cirurgia, em Aracaju. Durante os reparos, os serviços de urgência e emergência 24 horas continuarão disponíveis em um local alternativo – também anexo ao Cirurgia -, com acesso pela Rua Nossa Senhora das Dores.

A mudança de local é temporária e faz parte do processo de modernização do Ipesaúde, que tem como foco oferecer mais conforto, segurança e bem-estar aos beneficiários. Mesmo durante a manutenção, o SPA continuará sendo a porta de entrada para os atendimentos emergenciais, disponibilizando uma equipe técnica multidisciplinar formada por médicos cirurgiões gerais, clínicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos, entre outros profissionais da saúde.

A intervenção, com previsão de término em até 90 dias, trará melhorias a todo o SPA: uma área de quase 800 metros quadrados que inclui ambientes diversos, como consultórios médicos, enfermarias, salas de estabilização e posto de medicações rápidas. A unidade também contará com laboratório completo para exames diagnósticos, a exemplo de raio-x, ultrassom e tomografia, além de outros Serviços de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT).

A diretora de Controle e Cadastramento com os Beneficiários (Dircarb) do Ipesaúde, Cláudia Pardo, destaca que a manutenção é fundamental para oferecer mais conforto e segurança aos usuários. “Nosso objetivo é garantir que os beneficiários sejam acolhidos em um ambiente moderno e adequado, sem comprometer a continuidade dos atendimentos durante o período de intervenção. Toda a estrutura provisória foi pensada para que o paciente continue recebendo assistência com a mesma qualidade e agilidade”, finaliza.

SPA

Endereço: Av. Desembargador Maynard, S/N, Bairro Cirurgia, Aracaju/SE (anexo ao Hospital de Cirurgia)

Entrada durante a manutenção: Rua Nossa Senhora das Dores, bairro Cirurgia (anexo ao Hospital de Cirurgia)

Telefone: (79) 3198-4358 / 3198-4359

Da assessoria