Usuários destacam melhorias no acolhimento e atendimento no Hospital Nestor Piva

O compromisso com a humanização e a qualidade dos serviços prestados no Hospital Municipal Nestor Piva, da rede municipal de Saúde de Aracaju, vem sendo reconhecido pelos usuários do sistema público. De acordo com o Relatório de Pesquisa de Satisfação referente ao mês de setembro de 2025, realizado pelo hospital, a unidade alcançou índices expressivos de aprovação em praticamente todos os setores avaliados, refletindo o empenho das equipes e o fortalecimento das práticas de cuidado com o paciente.

Para a diretora do Nestor Piva, Marbene Souza, o resultado da pesquisa é fruto de um trabalho contínuo de valorização dos profissionais e qualificação da equipe. “Para a gente chegar a esse índice de satisfação dos usuários, a gente começou com um trabalho de valorização profissional, reconhecimento financeiro. Hoje os profissionais da unidade, especialmente os da enfermagem, recebem o piso da categoria, garantido por lei. Tínhamos enfermeiros que ganhavam R$ 1.200 e hoje recebem R$ 4.700. Mas não se trata apenas de valorização financeira; investimos fortemente em capacitações e treinamentos diários. Temos uma plataforma em parceria com o Hospital Albert Einstein que oferece cursos e atualizações constantes. É isso que garante uma assistência de qualidade e excelência, refletida nesse alto índice de satisfação da população”, destacou.

O levantamento apontou que 95% das manifestações registradas foram satisfatórias, evidenciando a confiança da população na estrutura e nos profissionais do hospital. Entre os setores mais bem avaliados estão a recepção, a enfermagem e o atendimento médico, que receberam destaque pela atenção, empatia e eficiência demonstradas no acolhimento aos usuários.

A pesquisa também mostrou avaliações positivas quanto à limpeza, à organização e à higienização das roupas de cama, além da qualidade da alimentação servida aos pacientes, reforçando o cuidado integral prestado durante o período de internação. Os depoimentos coletados durante a pesquisa reforçam a boa avaliação da população, revelando a satisfação com o serviço prestado pela unidade, além de refletir a decisão acertada da gestão municipal ao firmar contrato com o Instituto de Gestão e Cidadania (IGC), para gerenciar a unidade, em fevereiro deste ano.

População satisfeita

Carlos Alberto Silva de Santos, de 58 anos, que acompanha a mãe internada no hospital há três semanas, destacou a mudança positiva na estrutura e no atendimento da unidade. “O atendimento aqui é excelente, a vista que era antes, hoje melhorou muito. A equipe médica é ótima e a enfermeira que cuida da minha mãe é excelente. Eu não tenho nada a reclamar, pelo contrário, só agradecer. A estrutura está melhor, o ambiente mais organizado e o cuidado com os pacientes é visível. O único ponto que eu sugeriria é ter um cafezinho para os acompanhantes, porque o frio às vezes aperta, mas isso é detalhe perto do avanço que o hospital teve. No geral, está tudo excelente”, contou o acompanhante, que também atua na área da saúde.

A paciente Josefa Marley de Santos, de 57 anos, também elogiou o serviço. Ela chegou à unidade com uma crise grave de asma. “Cheguei aqui com um quadro grave e precisei ser entubada. Graças a Deus e à equipe, deu tudo certo. Desde o primeiro atendimento até agora, não faltou nada. A assistência foi completa e muito humana”, relatou a paciente, que trabalha como cuidadora de idosos e professora de espanhol.

O relatório mostra ainda que o público feminino foi o mais participativo, representando 58,2% das respostas, seguido pelo masculino (41,8%). A maior parte dos respondentes está na faixa etária entre 36 e 64 anos, grupo que concentrou mais de 40% das avaliações.

Gestão moderna e resultados concretos

O presidente do Instituto de Gestão e Cidadania (IGC), Herbert Lobo, destacou os avanços obtidos desde o início da nova gestão do Hospital Nestor Piva, administrado pelo instituto em parceria com a Prefeitura de Aracaju. De acordo com ele, as melhorias estruturais e a valorização dos profissionais têm resultado direto na qualidade da assistência prestada e na satisfação dos pacientes, que alcançou 95,5% de aprovação.

“Quando assumimos a gestão, promovemos reformas, requalificamos espaços, implantamos novas tecnologias e, principalmente, investimos na capacitação das equipes. Hoje, conseguimos oferecer um atendimento mais ágil, humano e eficiente, com tempo médio de espera de cerca de 30 minutos após a classificação de risco”, explicou.

Herbert ressaltou ainda que o hospital realiza mensalmente pesquisas de satisfação com os usuários, avaliando desde o atendimento médico e a enfermagem até a limpeza e a alimentação. “Mais do que medir a satisfação, buscamos identificar oportunidades de melhoria. Esse acompanhamento constante nos permite evoluir continuamente na qualidade dos serviços entregues à população”, completou.

Com a troca de gestão no Hospital Nestor Piva, a Prefeitura de Aracaju teve uma economia anual de R$ 5,48 milhões para os cofres do município, permitindo uma alocação mais eficiente dos recursos na rede pública de saúde, e o pagamento do piso nacional aos profissionais de enfermagem.

Foto Karla Tavares / Secom PMA