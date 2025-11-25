Usuários destacam melhorias no atendimento e acolhimento no Hospital Nestor Piva

Informe publicitário

O compromisso com a humanização e a qualidade dos serviços prestados no Hospital Municipal Nestor Piva, da rede municipal de Saúde de Aracaju, vem sendo reconhecido pelos usuários do sistema público. De acordo com o Relatório de Pesquisa de Satisfação referente ao mês de setembro de 2025, realizado pelo hospital, a unidade alcançou índices expressivos de aprovação em praticamente todos os setores avaliados, refletindo o empenho das equipes e o fortalecimento das práticas de cuidado com o paciente.

O levantamento apontou que 95% das manifestações registradas foram satisfatórias, evidenciando a confiança da população na estrutura e nos profissionais do hospital. Entre os setores mais bem avaliados estão a recepção, a enfermagem e o atendimento médico, que receberam destaque pela atenção, empatia e eficiência demonstradas no acolhimento aos usuários. Carlos Alberto Silva de Santos, de 58 anos, que acompanha a mãe internada no hospital há três semanas, destacou a mudança positiva na estrutura e no atendimento da unidade. “O atendimento aqui é excelente, a vista que era antes, hoje melhorou muito. A equipe médica é ótima e a enfermeira que cuida da minha mãe é excelente. Eu não tenho nada a reclamar, pelo contrário, só agradecer. A estrutura está melhor, o ambiente mais organizado e o cuidado com os pacientes é visível. O único ponto que eu sugeriria é ter um cafezinho para os acompanhantes, porque o frio às vezes aperta, mas isso é detalhe perto do avanço que o hospital teve. No geral, está tudo excelente”, contou o acompanhante, que também atua na área da saúde.

A paciente Josefa Marley de Santos, de 57 anos, também elogiou o serviço. Ela chegou à unidade com uma crise grave de asma. “Cheguei aqui com um quadro grave e precisei ser entubada. Graças a Deus e à equipe, deu tudo certo. Desde o primeiro atendimento até agora, não faltou nada. A assistência foi completa e muito humana”, relatou a paciente, que trabalha como cuidadora de idosos e professora de espanhol.

O relatório mostra ainda que o público feminino foi o mais participativo, representando 58,2% das respostas, seguido pelo masculino (41,8%). A maior parte dos respondentes está na faixa etária entre 36 e 64 anos, grupo que concentrou mais de 40% das avaliações. A pesquisa também mostrou avaliações positivas quanto à limpeza, à organização e à higienização das roupas de cama, além da qualidade da alimentação servida aos pacientes, reforçando o cuidado integral prestado durante o período de internação. Os depoimentos coletados durante a pesquisa reforçam a boa avaliação da população, revelando a satisfação com o serviço prestado pela unidade, além de refletir a decisão acertada da gestão municipal ao firmar contrato com o Instituto de Gestão e Cidadania (IGC), para gerenciar a unidade, em fevereiro deste ano.

Nova gestão

Com a troca de gestão no Hospital Nestor Piva, a Prefeitura de Aracaju teve uma economia anual de R$ 5,48 milhões para os cofres do município, permitindo uma alocação mais eficiente dos recursos na rede pública de saúde, e o pagamento do piso nacional aos profissionais de enfermagem.

Entre os avanços conquistados com a nova gestão, além do pagamento do piso da enfermagem, destacam-se ainda a implementação de processos que aprimoraram o fluxo de atendimento a pacientes críticos e a reorganização dos espaços de acolhimento ao público. Além disso, foram restauradas as calçadas e adquiridos novos painéis de chamada, centrais de climatização, mobiliário, entre outros recursos que garantem mais conforto ao público e mais agilidade no trabalho dos profissionais.

A dona de casa Maria de Lourdes, 53 anos, aprovou as melhorias. “O ambiente é outro, está mais bonito”, comentou. Para Jéssica Maria, 23 anos, que procurou atendimento devido a dores na coluna, também notou a diferença. “Já vim várias vezes ao Nestor Piva, mas esta foi a primeira vez que o atendimento foi rápido. Também percebi que o hospital está muito mais organizado”, afirmou.

Para a enfermeira Paloma Melo, as mudanças beneficiaram tanto a população quanto os profissionais de saúde. “Essa constatação não é só minha, os índices comprovam isso diariamente. A população está satisfeita com a mudança, e nós também, porque passamos a receber o piso nacional da categoria. Profissional bem remunerado é profissional motivado ao trabalho”, concluiu.