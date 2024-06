Vacinação contra a dengue: metade das doses destinadas a Aracaju foram aplicadas

Desde o início da vacinação contra a dengue, em 2 de maio, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), tem criado estratégias para que as crianças de 10 a 14 anos possam se proteger contra a doença. Até o momento, foram aplicadas 5.140 doses, atingindo 52,27% do quantitativo enviado para a capital sergipana.

Dentre as estratégias, fomentar a atualização do cartão de vacina nas escolas foi adotada para aumentar a cobertura vacinal, sobretudo nas instituições de ensino próximas às Unidades de Saúde da Família (USFs). Em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (Semed), a SMS realizou o projeto “Educação e Imunização: protegendo e educando nossos jovens”, que levou alunos para unidades de saúde, e até mesmo ônibus foi disponibilizado para otimizar a ação, como explica a coordenadora de imunização da SMS, Larissa Ribeiro.

“No período entre os dias 18 e 20 deste mês, levamos as crianças de 10 a 14 anos para se vacinar diretamente na Unidade de Saúde da Família, único local onde a vacina pode ser administrada. Desta forma, conseguimos a adesão de mais 278 estudantes durante essa ação. Ainda assim, precisamos vacinar mais crianças, pois a dengue está presente em nosso município e somente a vacina é capaz de proteger contra o agravamento da doença em nossas crianças”, destaca Larissa.

Salas de vacinação

Pais ou responsáveis que desejam levar as crianças para se vacinar podem procurar uma das 45 Unidades de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Do total de unidades, 20 delas funcionam em horário estendido, das 8h às 18h30. São elas: Antônio Alves (bairro Atalaia), Augusto Franco (bairro Farolândia), Ministro Costa (Conj. Jardim Esperança), Dona Sinhazinha (bairro Grageru), Ávila Nabuco (Conj. Médidi), Niceu Dantas (bairro Mosqueiro), Marx de Carvalho (bairro Ponto Novo), Hugo Gurgel (bairro Coroa do Meio), Joaldo Barbosa (bairro América), Manoel de Souza (Conj. Sol Nascente), Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos), Cândida Alves (bairro Santo Antônio), Dona Jovem (bairro Industrial), Francisco Fonseca (bairro 18 do Forte), José Machado (bairro Santos Dumont), José Calumby Filho (bairro Jardim Centenário), Onésimo Pinto (bairro Jardim Centenário), Fernando Sampaio (bairro Castelo Branco), Humberto Mourão e Geraldo Magela (bairro Orlando Dantas).

Três unidades funcionam em horários especiais: José Augusto Barreto (bairro Japãozinho), das 8h às 16h, Celso Daniel (bairro Santa Maria), das 8h às 15h30, Roberto Paixão (bairro 17 de Março), das 8h às 15h30. Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação, cartão de vacina e um comprovante de residência de Aracaju, que, no caso das crianças, deve ser em nome do adulto responsável.

Foto: Ascom SMS