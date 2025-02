Verão Sergipe encerra programação esportiva e se consolida como política pública

As atividades esportivas do Verão Sergipe 2025 chegam ao fim neste domingo, 23. Do Litoral Norte, ao Leste e Alto Sertão sergipano, passando, também, pela região metropolitana de Aracaju, a edição promoveu o incentivo ao esporte com ineditismo e diversidade de práticas para atletas e visitantes. Entre as modalidades disponíveis ao longo dos últimos cinco finais de semana, estiveram as competições de corrida e ciclismo, circuitos de stand up paddle, vôlei de praia, beach tênis, futevôlei, flag football, dança e aulas de skate street, além de banhos assistidos que garantiram o lazer e diversão para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Iniciativa do Governo de Sergipe, o evento passou por um hiato de 11 anos até o seu retorno, no ano passado, como um importante vetor de desenvolvimento do turismo e da economia local. A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, reforça a diversidade e acessibilidade da programação esportiva para toda a população. “É com grande satisfação que celebramos o sucesso do Verão Sergipe 2025. De 17 de janeiro a 23 de fevereiro, passamos por municípios como Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros e Caueira, levando esporte, lazer e integração social para milhares de sergipanos. O Verão Sergipe não é apenas um evento esportivo, mas um verdadeiro movimento de valorização do esporte, do turismo e da cultura do nosso estado. Neste ano, conseguimos ampliar ainda mais o alcance do projeto, garantindo que diversas modalidades, como vôlei de praia, futebol de areia e até mesmo o Flag Football, fizessem parte do dia a dia das nossas praias e espaços esportivos. A participação ativa da comunidade em cada competição e atividade foi a maior prova de que estamos no caminho certo, promovendo qualidade de vida e bem-estar para a população”, afirma.

A secretária também analisa o impacto positivo do evento para os municípios participantes. “Eventos como a tradicional Corrida de Canoa de Pano em Pacatuba fortalecem as nossas raízes culturais, enquanto a inclusão de novas cidades na programação impulsiona o turismo local, movimentando a economia e gerando oportunidades para empreendedores e comerciantes. Tivemos, também, etapas de circuitos sergipanos como o de surf e ciclismo que serviram de classificatória para os atletas e não poderíamos deixar de mencionar o sucesso das corridas que foram recorde de inscritos. Estar presente em cada uma dessas etapas, acompanhando de perto a alegria e o engajamento das pessoas, reforça a importância de iniciativas como esta. O Governo de Sergipe segue firme no compromisso de investir no esporte como ferramenta de inclusão social, cidadania e desenvolvimento regional”, salienta.

Para todos os públicos

O incentivo ao esporte com a realização do evento ganhou repercussão entre os atletas participantes, não somente pelo impacto no reconhecimento desses profissionais e da atividade esportiva enquanto competição, mas também no estímulo à diversão e cultura promovido em cada região sede do Verão Sergipe.

“Acho bastante importante o Verão Sergipe trazer essa oportunidade dos atletas mostrarem o seu esporte para além da capital. Ano passado, eu compareci, foi sensacional, e esse ano não seria diferente. No final de semana passado, fomos para a Barra, competimos lá e estamos aqui, [na Caueira], marcando presença. Eu acho, o time acha, muito importante como o Governo está abrindo esse espaço para os esportes que não são tão divulgados, assim como o flag. Dá a oportunidade de outras pessoas conhecerem e praticarem, além de trazer diversão e cultura para toda a população”, evidencia a atleta de flag e integrante do time Atenas, Anny Ferreira, de 29 anos, que tem representado o estado nas competições regionais e nacionais da modalidade.

Atleta há mais de 12 anos, Anny começou no futebol americano – modalidade que inspirou o flag football e beach flag, esportes presentes nas últimas edições do Verão Sergipe. Para o próximo ano, ela conta que a expectativa “está a mil”. “Amei a organização como um todo, as cores das camisas, a hidratação, o suporte que a gente tem aqui tanto na questão da ambulância como na organização. Sempre tem alguém perguntando se a gente precisa de alguma coisa e eu tenho certeza que o próximo ano vai ser muito melhor”, acrescenta.

De Aracaju, o visitante Victor Souza também registrou presença no quinto e último domingo de programações esportivas do Verão Sergipe 2025. A redinha – uma adaptação do futevôlei que se popularizou nas areias das praias – foi uma de suas escolhas entre as atividades abertas ao público e garantiu o lazer do fim de semana. Com a oportunidade de experienciar e conhecer uma nova modalidade, o jovem refletiu sobre a relevância da agenda esportiva. “Acho muito importante porque agrupa o pessoal a participar dessas atividades lúdicas e divertidas, promovendo saúde e qualidade de vida”, pontua.

A descentralização da programação de esportes da capital ao interior também foi lembrada pelo atleta de vôlei, Dário Santos. “Às vezes, o moleque ou a garota não tem oportunidade de viajar para a capital ou para outra cidade que tem um vôlei bem maior, tipo São Cristóvão e Aracaju, que são o berço do voleibol daqui de Sergipe. Tendo um campeonato ou diversão aqui no interior dele, onde ele mora, é bem mais viável de praticar, se envolver e ver como é que funciona tudo isso”, salienta sobre os impactos do incentivo à prática esportiva.

Verão Sergipe

A edição 2025 segue com três dias de programação musical para o próximo final de semana, na Praia do Abaís, no município de Estância. O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, da Energisa e Eneva.

Foto: Lucas Stark