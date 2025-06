Fábio Meireles anuncia R$ 500 mil de emenda parlamentar para construção de UBS

O vereador Fábio Meireles (PDT) anunciou hoje, dia 30 de junho, pelas redes sociais, que vai destinar R$ 500 mil em emendas impositivas para construção da UBS Renato Mazze Lucas, em Soledade, através de seu mandato.

O parlamentar reforça a importância das emendas impositivas como instrumentos essenciais para solucionar os problemas enfrentados pela saúde pública da capital.

Fábio Meireles esteve no gabinete da secretária municipal de saúde de Aracaju, Débora Leite para tratar sobre as emendas. “Colocamos de forma prévia à disposição para aparelhar a UBS Mazzé Lucas, porque nosso mandato está à disposição, independente de situação ou oposição”, disse.

O vereador reconhece que é um importante investimento realizado por meio do meu mandato à destinação de recursos para obras e melhorias nas unidades de saúde de Aracaju.

Hoje, dia 30 de junho, às 16h, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa assina a ordem de serviço para construção da Unidade de Saúde Mazze Lucas e da Academia da Cidade, na Avenida Euclides Figueiredo, Lote 02, na Soledade.

Com investimento de R$ 3,5 milhões, a nova unidade contará com consultórios médicos e odontológicos, salas de enfermagem, farmácia, área de acolhimento, além de infraestrutura completa para oferecer mais qualidade no atendimento à comunidade.

Da Assessoria Parlamentar

Foto: Júlia Oliveira