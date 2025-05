Vereador Flávio Cabelereiro anuncia apoio ao deputado estadual Luciano Pimentel

Na manhã desta terça-feira, 6 de maio, o vereador Flávio Cabelereiro, representante do União Brasil, anunciou seu apoio ao projeto de reeleição do deputado estadual Luciano Pimentel (PP).

A manifestação de adesão política ocorreu durante uma visita do vereador Flávio ao gabinete do deputado na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. O ato contou ainda com a presença do prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana (PT), e do secretário de Saúde, Pequeno Soares (PT), que também mostraram seu apoio à candidatura de Pimentel.

Flávio Cabelereiro possui uma trajetória política significativa, tendo sido eleito pela primeira vez em 2012 e reeleito em 2016. No pleito de 2024, ele retornou ao parlamento municipal por meio da aliança formada com o ex-prefeito Marival Santana, conquistando um total de 710 votos.

Além de seu mandato como vereador, Flávio exerceu a função de secretário municipal de Inclusão, Assistência Social e Trabalho, e atualmente ocupa o cargo de segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal.

Esse apoio reflete a busca por fortalecer a colaboração entre as esferas municipal e estadual, visando o desenvolvimento de políticas públicas que beneficiem a população local.

ASCOM