Vereadores reconhecem avanços na Saúde com novo modelo de agendamento de consultas

Durante sessão plenária, parlamentares destacaram que mudanças garantem atendimento mais ágil e reduz filas de espera nas Unidades de Saúde da Família

A população usuária do SUS em Aracaju já começa a sentir os resultados do Acesso Avançado, novo modelo de agendamento que garante atendimento no mesmo dia ou em até 72 horas após o primeiro contato na Unidade de Saúde da Família (USF). A mudança foi tema de destaque na sessão plenária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), da última terça-feira, 16, quando vereadores reconheceram publicamente os avanços implementados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Em pronunciamento, o vereador Marcel Azevedo enfatizou que seis unidades básicas já estão operando com o modelo e que a medida tem o potencial de transformar a saúde pública tanto na capital quanto no estado de Sergipe. “Quando o paciente vai ao Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), na ala azul, está cheio de gente com queixas de atendimentos que deveriam ser feitos na atenção primária. Antes o paciente conseguia consulta apenas para 30 ou 45 dias. Agora, com o modelo avançado, ele é atendido em até 72 horas. Isso evita que casos simples superlotem os hospitais de urgência e garante o atendimento no lugar certo, que é a unidade básica”, ponderou.

O parlamentar ressaltou ainda que o novo fluxo facilita a renovação de receitas médicas, especialmente para pacientes que fazem uso contínuo de medicamentos controlados. “Muitos iam ao HUSE ou ao Hospital Nestor Piva apenas para renovar uma receita. Com o Acesso Avançado, isso pode ser resolvido na própria unidade básica, como determina o SUS. Esse é um passo fundamental para reorganizar toda a rede e devolver ao cidadão a dignidade de ser atendido em tempo oportuno”, completou.

Apartes

Compartilhando da mesma percepção, o vereador Pastor Diego acrescenta que já ouve relatos de usuários que reconhecem, inclusive, a melhoria no agendamento de exames. “Em 20 unidades básicas as pessoas já conseguem marcar exames laboratoriais no mesmo dia. Na gestão passada isso era um caos. Hoje o aracajuano chega no posto e já sai com sua marcação feita. É um grande avanço”, destacou.

Já o vereador Fábio Meireles lembrou que a Atenção Primária volta a cumprir seu papel essencial. “A unidade básica de saúde existe para atender de forma ágil. A secretária Débora acertou ao reorganizar esse fluxo e devolver a funcionalidade da rede”, reconheceu.

O vereador Maurício Maravilha destacou a mudança na rotina dos usuários. “Muitos precisavam chegar às 4h da manhã para retirar senha. Hoje, com a demanda espontânea, não há mais essa necessidade. É um avanço conquistado com a determinação da prefeita Emília e da secretária Débora”, avaliou.

Em consonância, a vereadora Thannata da Equoterapia reforçou que a população já percebe a diferença. “É desumano esperar meses por uma consulta simples. Agora a saúde de Aracaju está avançando, com um olhar humano e atento às necessidades da população”, pontuou.

As ações implementadas têm reorganizado a rede de saúde, devolvendo à Atenção Primária sua função central como porta de entrada do SUS. Com consultas marcadas, exames laboratoriais liberados de forma rápida e a eliminação de filas históricas. Gradualmente, a gestão municipal começa a reduzir a sobrecarga dos hospitais e a oferecer um atendimento mais eficiente e resolutivo à população de Aracaju.

Por Ascom/SMS