Vice-prefeito Ricardo Marques reforça dicas para o Enem e destaca transporte gratuito em Aracaju

Às vésperas do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, divulgou em suas redes sociais um vídeo com dicas e orientações para os estudantes. Na mensagem, o vice-prefeito reforça a importância da organização e tranquilidade para a realização do exame, que acontece neste domingo, 9 de novembro.

Com uma linguagem direta e próxima dos jovens, Ricardo Marques lembrou os itens essenciais para a prova, como a caneta de tinta preta e um documento de identificação com foto, além de aconselhar os estudantes a se alimentarem bem e manterem a calma. “Organize tudo hoje para chegar focado e confiante no grande dia. Nada de vacilo”, destacou o vice-prefeito no vídeo.

Além das dicas, Ricardo Marques celebrou a iniciativa da prefeita Emília Corrêa, que garantiu a gratuidade do transporte público para todos os candidatos nos dois domingos de prova (9 e 16 de novembro). A operação, contará com um reforço especial na frota para assegurar que todos cheguem aos locais de prova com segurança e pontualidade.

“Esta é uma ação fundamental da gestão para apoiar nossos estudantes. Além da gratuidade, teremos 12 linhas com reforço na frota e outras 5 linhas, que normalmente não operam aos domingos, circulando para atender à demanda. É um esforço conjunto para que a única preocupação do candidato seja fazer uma boa prova”, afirmou o vice-prefeito.

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fecharão, impreterivelmente, às 13h, no horário de Brasília. A recomendação é que os participantes cheguem com, no mínimo, uma hora de antecedência para evitar imprevistos.

Por Fredson Navarro

Foto Divulgação