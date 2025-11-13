Vigilância Sanitária de Aracaju alerta sobre proibição substâncias tóxicas em esmaltação em gel

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju, por meio da Rede de Vigilância Sanitária (REVISA), está intensificando a fiscalização de produtos utilizados na esmaltação em gel, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibir o uso das substâncias TPO e DMPT em cosméticos. A decisão tem caráter preventivo e visa proteger a saúde de profissionais e consumidores que utilizam esses produtos com frequência.

De acordo com a gerente de Saneantes e Cosméticos da REVISA, Jacklene Andrade, os compostos proibidos estavam presentes em alguns produtos utilizados no processo de secagem em câmara ultravioleta, comum em esmaltações em gel. “Estudos internacionais apontaram que o DMPT possui potencial carcinogênico e o TPO é classificado como tóxico para a reprodução, podendo afetar a fertilidade. Por isso, a Anvisa determinou a retirada desses produtos do mercado”, explica.

A gerente reforça que a medida não deve gerar pânico entre os consumidores. “Quem já utilizou produtos com essas substâncias não precisa se preocupar. A proibição é preventiva e tem o objetivo de reduzir riscos futuros, principalmente para as manicures e outros profissionais da beleza, que estão mais expostos durante o uso frequente”, afirma Jacklene.

A REVISA orienta os estabelecimentos de estética e salões de beleza de Aracaju a verificarem a composição dos produtos utilizados e a retirarem de uso qualquer item que contenha TPO ou DMPT. A população também pode consultar o site da Anvisa para identificar se o produto adquirido possui as substâncias proibidas, clicando aqui.

O órgão fiscalizador reforça que é necessário os profissionais da área da beleza manterem-se atentos às atualizações da Anvisa e a adquirirem apenas produtos regularizados e com composição certificada. A medida visa assegurar um ambiente de trabalho e de atendimento mais saudável para todos.

Foto: Freepic