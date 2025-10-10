Vigilância Sanitária de Aracaju faz avaliação positiva sobre condições estruturais e assistenciais do Huse

Nesta quinta-feira, 9, o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) recebeu equipe da Rede de Vigilância Sanitária de Aracaju (Revisa), atendendo a demandas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A iniciativa, que contou com o apoio da Coordenação de Vigilância Sanitária de Sergipe (Covisa), integra as atividades das vigilâncias que buscam inspecionar demandas relacionadas à prestação de serviços e estabelecimentos regulados pelo órgão. Durante a inspeção, fiscais constataram melhorias estruturais e assistenciais no maior hospital público do estado.

Na ocasião, foram visitados diversos setores da unidade hospitalar, como o Pronto-Socorro, Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), Central de Equipamentos, entre outros. O superintendente do hospital, Roberto Gurgel, pontuou algumas evoluções ocorridas no Huse. “Estamos implementando novos processos e muitos outros já foram instituídos ao longo de um ano. As melhorias, sejam de forma estrutural e assistenciais, são visíveis e estamos buscando, cada vez mais, melhorar a qualidade com o compromisso de todos”, frisou.

Para o gestor, a visita técnica traz um olhar ainda maior quanto a busca por novas melhorias e fortalecimento do serviço. “O que podemos constatar com a visita técnica é que nos traz condições para melhorarmos ainda mais. Sabemos dos esforços, tanto da Secretaria de Estado da Saúde quanto dos profissionais que atuam na unidade hospitalar, destacando as melhorias significativas na assistência aos pacientes e no cuidado como um todo. Sabemos dos desafios e pretendemos avançar mais”, salientou.

Inspeção

Durante a inspeção nos setores, os fiscais puderam observar alguns pontos específicos relacionados à assistência e ao serviço ofertado pelo Huse, como ressaltou a coordenadora da Rede de Vigilância Sanitária (Revisa), Flávia Brasileiro . “Recebemos demandas da Anvisa e solicitamos comprovações da unidade. Realizamos reuniões com a direção para acompanhamento e implementação de um Plano de Ação. Sabemos que o hospital é muito grande e essencial para a população”, enfatizou.

Após a inspeção, a coordenadora destacou as melhorias encontradas na unidade hospitalar. “É uma avaliação bastante positiva. Há muito tempo não víamos um direcionamento de uma gestão no hospital para resolver problemas. Estamos vendo um protagonismo para a mudança. Essa foi a percepção das duas vigilâncias. A higienização do hospital, por exemplo, a gente conseguiu, em todos os setores, identificar uma grande melhoria, identificação dos pacientes e a instalação de protocolos. A Vigilância Sanitária vai continuar acompanhando, vamos solicitar a atualização do plano e manter esse acompanhamento”, finalizou.

Após a inspeção será emitido um relatório técnico, contendo apresentação dos pontos levantados e encaminhado à Anvisa, SES e Huse.

Foto: Ascom SES