Vigilância Sanitária realiza fiscalização de alimentos na Vila da Criança, em Aracaju

Até o próximo sábado, dia 26 de outubro, muita alegria, brincadeiras e opções de comidas marcam a Vila da Criança, localizada na praça de eventos da Orla da Atalaia. Para garantir a segurança dos alimentos, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Vigilância Sanitária Estadual, tem reforçado a fiscalização no armazenamento e comercialização de alimentos no evento, além de dar orientações aos comerciantes locais.

A turista Gisele Silva veio de Curitiba, capital paranaense, passar as férias em família e elogiou a organização do evento.“Estamos encantados com Aracaju e a Vila da Criança é muito divertida. É um momento de descontração e divertimento com a família, e a atuação da Vigilância Sanitária, fiscalizando os alimentos, nos dá confiança para adquirir qualquer alimento, principalmente quando envolve crianças, que o cuidado tem que ser reforçado”, ressaltou.

Além de garantir segurança no quesito alimentar para turistas e sergipanos, a Vigilância dá orientações aos comerciantes quanto à higienização correta das mãos, o armazenamento dos alimentos perecíveis em temperaturas seguras e a atenção ao manuseio de carnes e derivados. Além da inspeção da estrutura física, organização e higienização das áreas de manipulação de alimentos, fluxo de drenagem das águas pluviais, a fim de evitar empoçamentos, uso de equipamento de proteção individual como toucas, luvas, sem brincos, aneis, correntes e pulseiras. “Realizamos uma fiscalização todos os dias para manter uma alimentação saudável para as famílias que chegam na Vila da Criança. As inspeções têm sido tranquilas, pois muitos comerciantes estão respeitando as normas sanitárias de acordo com a legislação”, explicou o fiscal de alimentos, Paulo Tiago.

Para a comerciante Ana Paula, as fiscalizações e orientações são primordiais para garantir boas vendas. “Nós, como vendedores ambulantes, precisamos nos atentar a alguns cuidados, como higiene das mãos, passar álcool após passar o troco, além de usar a touca para evitar que um fio de cabelo caia no alimento que o nosso cliente vai consumir. Isso nos garante uma boa reputação, o trabalho dos fiscais está de parabéns”, concluiu a comerciante.

Foto: Valter Sobrinho