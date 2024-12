Vila do Natal Iluminado fortalece economia e atrai turistas para Sergipe

Informe publicitário

Evento impulsiona geração de renda para artesãos, comerciantes formais e ambulantes, assim como movimenta os setores ligados ao turismo

A segunda edição da Vila do Natal Iluminado, realizada pelo Governo do Estado, atrai milhares de turistas e sergipanos à Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, e se consolida como uma iniciativa que impulsiona a economia e geração de renda para vendedores e empreendedores locais. Aberto no último dia 13, o evento segue até o dia 5 de janeiro, com uma programação cultural, religiosa e de lazer diversificada.

Neste ano, a vila está ainda mais atrativa e, além das já conhecidas roda-gigante, pista de patinação no gelo, árvore de Natal de 20 metros, casa do Papai Noel, igreja, apresentações artísticas e personagens temáticos, uma das novidades são as paradas natalinas. Assim como em todos os eventos realizados pelo Governo do Estado, a Vila do Natal conta, também, com praça de alimentação, espaços dedicados à economia solidária e ao artesanato.

A vendedora de pipoca Valbia Rodrigues ressalta a expectativa dos comerciantes para 2024. “Este é o segundo ano que eu estou participando da Vila do Natal Iluminado. Ano passado, as vendas foram excelentes, nota 10. Este ano, minha expectativa é que seja melhor, porque o evento foi ampliado, tem montanha-russa, Arena Gamer, está excelente. O governo está de parabéns por dar espaço para a gente, que é vendedor autônomo, vir vender, e cada vez mais a nossa renda vai aumentando”, colocou.

Por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), o Governo do Estado também assegura a participação dos artesãos sergipanos na Vila do Natal Iluminado. Uma das contempladas é a artesã Claudjane Pereira, que trabalha com a confecção de bonecas de pano e não poupou elogios às políticas de incentivo a essa atividade econômica desenvolvidas pela atual gestão.



“É a minha segunda Vila do Natal Iluminado. Ano passado foi muito boa a divulgação, tivemos muito público, ótimas vendas. A expectativa é que este ano seja melhor que o ano passado. Além de gerar renda, essa iniciativa do governo dá oportunidade para que o artesão tenha uma noção de comércio, pois às vezes a gente sabe fazer artesanato, mas não tem esse espaço, e aqui a gente tanto vende como também aprende”, pontuou Claudjane.

Turismo

Outro setor da economia fomentado por meio dos grandes eventos realizados pelo Governo de Sergipe é o do turismo. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe ABIH/SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, destaca que a segunda edição da Vila do Natal Iluminado é um diferencial neste período de fim de ano. “Para a rede hoteleira, representa uma oportunidade significativa. Com o aumento do fluxo turístico durante as festividades, esperamos não apenas um crescimento na taxa de ocupação, mas, também, um fortalecimento da imagem de Sergipe como um destino atrativo durante todo o ano”, observou.

O segmento alimentício também tem expectativas positivas quanto à segunda edição do evento. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Sergipe (Abrasel/SE), Bruno Dórea, explica que a Vila do Natal Iluminado deve atrair muita gente para a Orla da Atalaia, beneficiando bares e restaurantes da região. “É um ambiente maravilhoso para toda a cidade, todo cidadão, todo aracajuano, e que, com certeza, encanta também o turista. É um atrativo a mais para que eles possam desfrutar da nossa cidade e frequentar também os bares e restaurantes dentro e fora da praça. O Governo de Sergipe está de parabéns por fazer um Natal em grande estilo, de altíssima qualidade”, elogiou.

Novidades

Nesta edição, a pista de patinação foi ampliada e tem 300 m², o dobro de tamanho da do ano passado, além de ganhar arquibancadas, para que o público possa assistir às manobras dos patinadores. Além disso, o evento será acrescido de outras atrações inéditas, como montanha-russa, aquário de recreação, paradas natalinas, espaço multissensorial, teatro e arena gamer, esta última promovida pelo Banese.

Já a parada natalina, que sai do Mundo Maravilhoso da Criança e vai até a Praça de Eventos da Orla, onde fica a Vila do Natal, é composta por diversas atrações artísticas, das tradicionais às mais novas, que vão de anjos e bailarinas a componentes de circo passeando pela avenida. Ao final, a grande atração: um carro com o Papai Noel, que, ao lado da Mamãe Noel, enche de sorrisos aracajuanos e turistas. O primeiro desfile foi realizado no domingo, 15. A parada natalina está prevista para acontecer também nos dias 22 e 25 de dezembro, sempre às 19h e no mesmo percurso.

Vila do Natal Iluminado

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Energisa, Netiz e Deso.