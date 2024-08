Vitória do Itabaiana marca primeira partida no estádio Etelvino Mendonça

Reforma do Mendonção foi entregue no último dia 30 e, nesse domingo

Após a reinauguração do estádio Etelvino Mendonça, mais conhecido como Mendonção, no último dia 30, nesse domingo, 4, o espaço recebeu sua primeira partida de futebol depois de passar por uma extensa reforma. O time da casa, o Itabaiana, enfrentou o Atlético Cearense em um clássico local. O resultado do jogo foi 3 a 0 para o Itabaiana, com gols de Tiago Souza, Thiago Papel e Gustavo Schutz, o que garantiu a alegria da torcida, que lotou as arquibancadas.

A primeira etapa da reforma incluiu a modernização das instalações, a troca do gramado, um novo sistema de drenagem e irrigação automatizado, impermeabilização das lajes de acesso aos vestiários, construção de banco para jogadores reservas e banco para os juízes, instalação de uma cobertura em policarbonato para o acesso aos vestiários, reforma da arquibancada acima dos vestiários, o conserto do caimento do piso e pintura, demarcação do campo, pintura das traves e substituição das redes, revestimento e pintura do muro da área do poço artesiano.

O técnico do Itabaiana, Roberto Cavalo, destacou a importância das obras para o clube e para a comunidade. “A reinauguração do Mendonção é um marco na história do nosso clube. Esse estádio não é apenas um local para jogos, mas um símbolo de união e paixão para todos os itabaianenses. Estamos muito felizes em poder oferecer um ambiente moderno e confortável para nossos torcedores”, colocou.

Torcedores e moradores do município também expressaram sua satisfação com as melhorias, a exemplo de Yone Menezes, que esteve pela primeira vez no estádio. ‘’Adorei a experiência. Além de ter sido a primeira vez que vi o Itabaiana jogar, também foi a minha primeira vez no Mendonção, que por sinal achei super charmoso e acessível. Ver a torcida tricolor animada do início ao fim tornou tudo melhor. Foi um baita jogo, e espero que os próximos sejam tão bons quanto’’, considera a torcedora.

Assim como ela, Inácio Vinícius, torcedor de longa data do Itabaiana, demonstrou sua satisfação com a reativação do estádio. “É uma emoção única poder voltar para o Mendonção. Para a gente, que é daqui, não tem nada igual ao Mendonção. O jogo foi maravilhoso. Poder viver esse momentos com meu pai e meus amigos vai ficar marcado na minha memória, como torcedor do Itabaiana’’, conta.

Autor do terceiro gol, o jogador Tiago Souza comentou sobre a vitória e sobre poder jogar em casa novamente. “É normal querer fazer bonito para a nossa torcida e vencer em casa, e graças a Deus foi tudo tranquilo. Apesar de ter sido um jogo difícil, conseguimos manter no segundo tempo e vencemos de 3 a 0. Quero agradecer aos nossos torcedores. Agora é pensar no próximo jogo’’, declarou o atleta.

“Hoje, o diferencial, sem dúvida, foi a presença da torcida, que contagiou os atletas, sem cobrança, só incentivo e alegria. Vamos retribuir esse carinho e apoio no próximo jogo contra o Porto Velho’’, acrescentou Roberto Cavalo, bastante satisfeito com o desempenho do Tremendão da Serra.

Foto: Arthur Aragão