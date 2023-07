Willian Colorado pode fazer história ao se tornar o único atleta a conquistar três cinturões

O Jungle Fight chega a Sergipe para sua 118ª edição, trazendo o melhor do MMA da América Latina para o estado. Nos dias 28 e 29 de julho, o ginásio local será palco de confrontos épicos entre os lutadores mais talentosos do país, e o evento promete ser memorável em todos os aspectos.

A Apresentação e Pesagem Oficial

No dia 28 de julho, a partir das 14 horas, será realizada a apresentação e pesagem oficial dos lutadores inscritos na competição. Esse momento é de grande expectativa, pois os atletas têm a oportunidade de se verem frente a frente antes do combate, gerando ainda mais emoção para os fãs presentes.

O Combate Principal: Willian Colorado vs. Júlio Tyson

O grande destaque da noite será a luta entre o sergipano Willian Colorado e o amazonense Júlio Tyson, que disputarão o cinturão peso-galo. A expectativa é altíssima, pois caso Willian Colorado vença, ele entrará para a história do esporte com um feito inédito de três cinturões no Jungle Fight. O público estará em êxtase, torcendo por seu lutador favorito e testemunhando um confronto de tirar o fôlego.

Representantes Sergipanos no Evento

Além de Willian Colorado, diversos outros representantes sergipanos também estarão competindo no Jungle Fight Championship. Nomes como Marcelo “Guará”, José Newton, Marley Luan, Fabrício “Alagoinhas”, Robson Silva, Elder “Canela de Aço”, Kaique “King”, Nícolas Sávio, Robison “Tchunay”, Antônio Alves, Salmy Silva e Hugo Nascimento demonstram o talento e a força do estado na cena do MMA nacional.

Ingressos Solidários

Uma iniciativa importante do evento é a troca de ingressos por alimentos não perecíveis. Os fãs do MMA e apoiadores do esporte podem adquirir seus ingressos através da doação de quilos de alimentos em diversos pontos espalhados pela capital e interior do estado. Essa ação solidária fortalece o espírito comunitário e contribui para causas sociais relevantes.

Cobertura Midiática e Transmissão

O Jungle Fight Championship em Sergipe terá ampla cobertura midiática, com a transmissão ao vivo pela TV Globo, Combate e SporTV 3 a partir das 19h (horário de Brasília) no dia 29 de julho. Isso significa que o evento será acompanhado por milhões de espectadores em todo o país, impulsionando ainda mais a popularidade do esporte e de Sergipe como sede de grandes eventos esportivos nacionais.

O Apoio do Governador Fábio Mitidieri

O governador do estado, Fábio Mitidieri, tem sido um grande incentivador do esporte e vem trabalhando para que Sergipe e seus atletas sejam reconhecidos e valorizados, pois o estado conta com atletas de elite. A realização do Jungle Fight em Sergipe é uma oportunidade única de mostrar ao Brasil e ao mundo a capacidade do estado em sediar um evento de tamanha magnitude.

Além do aspecto esportivo, o Jungle Fight-Sergipe também trará benefícios para a economia e o turismo local, atraindo turistas amantes de esportes e estimulam toda uma cadeia econômica, visto que movimentam a rede hoteleira, os segmentos de viagens e de bares e restaurantes, entre outros.

Por. Nélio Miguel Jr – Imprensa 24h