Yandra anuncia investimentos, obras de pavimentação, iluminação em Neópolis

A deputada federal Yandra Moura (União) reafirmou sua atuação voltada aos municípios com agenda em Neópolis, no Baixo São Francisco, na noite da quinta-feira, 20. A parlamentar realizou a entrega de uma retroescavadeira, de um caminhão pipa e confirmou um pacote de mais de R$ 10 milhões em investimentos para a cidade, resultado de emendas de seu mandato.

Os recursos contemplam áreas de infraestrutura, saúde, maquinários, equipamentos e cultura. Durante a cerimônia realizada na sede do município, Yandra assinou a ordem de serviço para pavimentação de mais de 30 mil metros quadrados em diversos povoados e modernização da iluminação pública e apresentou o maquinário adquirido com parte dos investimentos.

A deputada destacou a relevância da prestação de contas e afirmou que mantém a linha de trabalho iniciada pelo ex-deputado André Moura. “Muito feliz em estar aqui mais uma vez realizando um conjunto de ações positivas para a nossa gente que inclui maquinário já entregue, modernização da iluminação nos povoados, custeio da saúde e novos equipamentos previstos para os próximos meses”, revelou.

O prefeito Allysson Tojal recebeu a parlamentar ao lado da primeira-dama Michelly Tojal, do ex-prefeito Amintas Diniz, de vereadores da base aliada, lideranças locais e estaduais. Participaram do evento o ex-deputado federal André Moura, os deputados Kaká Santos e Cristiano Cavalcante, ambos do União Brasil, e Jeferson Andrade, do PSD, além do ex-prefeito de Telha, Flávio Dias.

O pacote de investimentos é considerado estratégico para a infraestrutura de Neópolis, com foco na ampliação da pavimentação e na modernização da iluminação dos povoados, e reforça a prioridade da deputada em direcionar recursos para os municípios sergipanos.

