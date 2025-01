Zoonoses intensifica ações de prevenção às doenças causadas por alagamentos após chuvas

Uma equipe da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) esteve em campo, nesta segunda-feira, 13, para realizar a busca ativa por possíveis casos de leptospirose e orientar a população sobre os cuidados necessários para evitar doenças relacionadas aos alagamentos. A equipe reforçou suas atividades de conscientização e prevenção nas áreas mais afetadas após as fortes chuvas que atingiram Aracaju neste final de semana.

De acordo com o agente de endemias, Adriano Lima, é fundamental redobrar a atenção com a higiene pessoal e o contato com água e alimentos em situações de alagamento. Além da leptospirose, doenças como tétano, hepatite A e diarreias agudas podem ser transmitidas. A exposição a animais peçonhentos, comuns em áreas inundadas, também requer cuidado redobrado.

A Unidade atua diretamente no monitoramento e controle de acidentes causados por animais peçonhentos. “No caso da leptospirose, a equipe mapeia locais alagados, realiza triagens, promove desratização e orienta os moradores sobre como evitar a presença de roedores. Nosso trabalho é informar, eliminar focos e proteger a saúde da comunidade”, esclarece Adriano.

José Maria de Oliveira, que já enfrentou a leptospirose, reforça a importância das ações e manter-se vigilante. “Esse trabalho é fundamental. Passei por momentos difíceis, mas com a ajuda médica consegui me recuperar. Hoje tenho mais cuidado com alimentos e limpeza”, relatou.

A conscientização da população é peça-chave nesse trabalho. “É essencial que todos cuidem de seus espaços e sigam as orientações. Isso protege não só suas famílias, mas toda a comunidade”, afirma Eleodoro Siqueira, que trabalha com reciclagem. Compartilhando do mesmo sentimento, o pedreiro Valtece Rodrigues ainda reforça: “Contar com orientação é ótimo porque aqui é um bairro carente. Enquanto a equipe faz a prevenção, nós nos sentimos mais seguros”.

Serviços permanentes

Além das ações emergenciais, a Unidade de Vigilância de Zoonoses oferece serviços contínuos à população, como vacinação contra a raiva para cães e gatos, controle de doenças como dengue, zika e chikungunya, além do Projeto Praça Limpa e Protegida, que elimina pragas urbanas como baratas e ratos. Localizado na Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1286, no bairro Capucho, a Unidade mantém atendimento regular durante todo o ano, garantindo suporte à saúde pública.

Por Lucivânia Pereira/ Ascom SMS