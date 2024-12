5 produtos de beleza favoritos da Ivete Sangalo para o fim de ano

A nova embaixadora da Avon, compartilha seus itens queridinhos para arrasar nas festas. Com tons vibrantes e ousados, cada um reflete a beleza, a energia e a autenticidade da cantora

Conhecida por seu carisma e seus hits de carnaval, Ivete Sangalo é a mais nova embaixadora da Avon. Após o anúncio da grande parceria, a cantora elegeu seus produtos queridinhos do momento da marca, sejam lançamentos ou itens icônicos que ela não vive sem.

Fragrância perfeita para brilhar no palco

Assim como a carreira de Ivete, que conquistou o Brasil com sua presença marcante e autenticidade, a linha Far Away da Avon também ganhou uma legião de fãs ao longo dos anos, tornando-se a marca mais vendida da perfumaria Avon. Por isso, pra final de ano, o item que cativou o coração da cantora baiana foi o novo Far Away Shine, que traz ingredientes da perfumaria fina, como Pimenta Rosa, Rosa Ispahan, Musk Dourado e Baunilha Imperial, criando uma assinatura olfativa sofisticada e memorável, tal qual como seus shows!

Lábios impecáveis do início ao fim

Quando o assunto é maquiagem, Ivete, sempre atenta a produtos que unem performance e estilo, não poderia deixar de se encantar pelo novo Batom Power Stay Liquido Matte 16h. Assim como sua energia nos palcos, o batom possui uma tecnologia que não transfere, não borra e não desbota, garantindo um efeito matte aveludado que fixa por até 16h nos lábios. A novidade é ideal para presentear nas celebrações de fim de ano ou mesmo para usar nas festas, perfeito para quem busca conforto e a confiança de que a maquiagem vai se manter impecável do começo ao fim da festa, sem perder o brilho e a intensidade, como a Veveta!

O toque extravagante para cílios intactos

Outro item que Ivete não deixa de lado é a máscara Exxtravagant, que proporciona aquele efeito de cílios de boneca que arrasa em qualquer performance, assim como a sua presença no palco. E para dar um show de durabilidade, o produto agora tem uma versão à prova d’água com tecnologia Gel Fibre, que preenche os fios por completo desde a primeira aplicação. Ideal para quem quer brilhar de manhã até a noite, com cílios perfeitos o tempo todo, da primeira à última música!

Todos os produtos podem ser encontrados no site da marca (www.avon.com.br) ou com a Consultora de Beleza mais próxima! Veja abaixo esses e outros produtos queridinhos da cantora Ivete Sangalo:

Perfume Far Away Shine

Ivete se apaixonou pela nova fragrância Shine! Com notas de pimenta rosa, essa fragrância traz luminosidade e elegância, além da Rosa Ispahan que acrescenta uma assinatura floral que lhe permite brilhar. O Musk Dourado cremoso dá à fragrância durabilidade, tornando-a inesquecível para você e aqueles à sua volta.



Power Stay Batom Líquido Matte 16h – R$ 45,99

Acabamento matte aveludado de longa duração por até 16h mais confortável para deixar você livre para se expressar, sem retoques e desconforto. Expresse seu poder e força com lábios que falam mais alto. Fórmula com complexo Power Boost, que contém óleo de óleo de Oliva e Extrato de Romã, ativos hidratantes para ainda mais conforto e flexibilidade aos seus lábios. Mais confiança para você causar impacto onde for sem craquelar ou ter sensação pegajosa. São mais de 20 opções de cores para todos os estilos e lábios. Não é à toa que já virou o queridinho da Ivete!



Máscara de cílios Exxtravagant – R$ 59,90

A nova versão da máscara de cílios Exxtravagant promete e vai entregar tudo! Com uma formulação nova, o produto é ideal para quem gosta de impactar. A máscara foi projetada com a tecnologia Gel Fibre, que proporciona um preenchimento completo dos cílios, chegando a alcançar até os fios mais finos. Ou seja, o resultado é uma aplicação uniforme, com um preto intenso, perfeito para todas as ocasiões. E o melhor de tudo: é à prova d’água! Não vai perder, né?



Batom Moranguinho – R$ 34,99

Sim, ele voltou. Aquele que é um dos batons mais amados de todos os tempos: nosso Moranguinho! O ícone da linha Color Trend, que marcou a infância de muitos, está de volta em um relançamento que promete encantar quem já é fã e conquistar novos admiradores. Em uma versão pocket, o produto vai te deixar com os lábios perolados e cremosos, ao mesmo tempo que traz um brilho duplo – sem contar naquele aroma docinho que a gente gosta.



Ultra Color Paleta Facial Multifuncional Em Pó 3 Em 1 – R$ 72,90

Ivete ama, pois a paleta é 3 em 1 e tem cores vibrantes. Realçam o rosto e as bochechas com uma aplicação suave e fácil. Com uma gama de tons que vão do ultra corado ao bronzeado, é perfeita tanto para uma selfie impecável durante a Golden Hour quanto para uma ocasião especial.

Sobre a Avon

Avon, parte do grupo Natura&Co desde 2020, é uma das maiores empresas de venda direta no mundo. Fundada em 1886, trabalha pela elevação da autoestima, democratização da beleza e a promoção do empreendedorismo feminino. Desde 1958 no Brasil, concentra no país sua maior operação,com mais de dois milhões Consultoras de Beleza. Avon é mais do que uma empresa de beleza: é um movimento global pela autonomia das mulheres, com um modelo de negócios ancorado na inovação, geração de oportunidades e na ampliação de suas habilidades empreendedoras, com o objetivo de fortalecer as economias e impactar positivamente a sociedade. Seu portfólio diverso inclui produtos inovadores e de alta tecnologia, com marcas reconhecidas mundialmente como as linhas de maquiagem Avon e Color Trend, as linhas de cuidados Renew e Avon Care e os perfumes Far Away e 300km/h. Além disso, suas revistas também oferecem diversos itens para Casa & Estilo. Para obter mais informações sobre a Avon, visite o site: www.avon.com.br.

