André Moura participa de missa em homenagem a policiais mortos em operação no Rio

O secretário de Governo do Estado do Rio de Janeiro e pré-candidato ao Senado por Sergipe, André Moura, participou nesta quinta-feira (6) da missa de sétimo dia em memória dos quatro policiais mortos durante a Operação Contenção, realizada na última semana. A cerimônia, marcada por emoção e homenagens, ocorreu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e reuniu autoridades estaduais, familiares das vítimas e representantes das forças de segurança.

A Operação Contenção, deflagrada na terça-feira (28), resultou na morte de dois policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e dois da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ). Durante a celebração, o governador Cláudio Castro expressou solidariedade às famílias e destacou o compromisso do Estado com a valorização e a proteção dos profissionais da segurança pública.

André Moura também prestou solidariedade aos parentes dos policiais que morreram em combate e aos agentes feridos na ação, incluindo os que participaram da cerimônia e os que permanecem internados. A presença de centenas de pessoas, entre colegas de farda e cidadãos comuns, intensificou o clima de comoção e respeito aos profissionais que perderam a vida no cumprimento do dever.

Texto e foto assessoria