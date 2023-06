Caixa Econômica abre processo seletivo para seleção de estagiários

As inscrições podem ser feitas a partir desta terça-feira (20), no site do CIEE

A CAIXA, em parceria com o CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, lançou edital para seleção de estágio em todas as regiões do país, para os municípios que necessitam de formação de banco de habilitados. As inscrições vão do dia 20 de junho até o dia 14 de julho e podem ser realizadas no site do CIEE. O candidato deverá, no ato de inscrição, escolher uma localidade para concorrer.

O processo seletivo é destinado à formação de cadastro de reserva para o preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior, para os cursos de Direito, Engenharia, Arquitetura e da área social. Serão asseguradas 10% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 30% para candidatos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos).

Para participar do processo seletivo, o estudante precisa estar regularmente matriculado em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de Ensino Médio Regular, Ensino Médio EJA, Técnico e Superior. Também é necessário ter no mínimo 16 anos.

Após a inscrição, os candidatos irão realizar prova online e, para as vagas de nível superior, também há etapa de entrevista. O valor da Bolsa Auxílio parte de R$ 400, para os níveis médio e técnico, e pode chegar até R$ 1.000, para estagiários do nível superior, variando de acordo com a carga horária. Os estudantes também recebem auxílio transporte no valor de R$ 130 por mês.

Estágio na CAIXA:

As vagas para estagiários de ensino médio e de ensino superior são renovadas conforme expiram os contratos vigentes, com prazo de seis meses até dois anos.

O Programa de Estágio CAIXA auxilia na formação profissional de jovens alunos de nível médio e superior, contribuindo para seu aprendizado e entrada no mercado de trabalho. Em troca, esses jovens fortalecem a empresa com ideias criativas e inovadoras que trazem do ambiente acadêmico e escolar, colaborando para a conquista de resultados sustentáveis.

Mais informações sobre a seleção estão disponíveis no site do CIEE.

Assessoria de Imprensa da CAIXA