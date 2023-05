Caixa Econômica Federal anuncia a contratação de 800 empregados

Convocação começa em junho. Eles vão reforçar o atendimento nas agências do banco

A CAIXA anuncia, nesta quarta-feira (24), a contratação de mais 800 empregados que foram aprovados no concurso de 2014. Eles vão reforçar as condições de trabalho, o atendimento nas agências do banco em todas as regiões e contribuir para geração de emprego e renda no país.

Os aprovados serão convocados a partir de junho para apresentarem a documentação e realizarem os exames médicos obrigatórios. Todo o processo de contratação deverá ocorrer até o final do segundo semestre deste ano.

A presidenta da CAIXA, Maria Rita Serrano, celebrou as contratações. “Desde quando eu era conselheira de administração do banco, eu vinha batalhando para contratar mais empregados. Dessa forma, vamos melhorar as condições de trabalho, o atendimento à população e, assim, vamos construindo uma nova CAIXA para um novo Brasil”, disse.

O número de contratações segue o limite estabelecido pela Secretaria de Coordenações das Estatais (Sest), ligada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que é de 87.544 pessoas. A última contratação realizada pela CAIXA ocorreu há mais de um ano.

A convocação dos empregados é para início imediato. A remuneração inicial é de R$ 3.597, além de benefícios como a participação nos lucros, plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio refeição e alimentação, vale transporte e auxílio creche.

Assessoria de Imprensa da CAIXA