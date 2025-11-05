E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 31 de outubro de 2025

Caixa lança concurso público para cargos de nível superior com 184 vagas

CONCURSO

A CAIXA lança, nesta sexta-feira (7), concurso público para cargos da carreira profissional de nível superior. O concurso será realizado pela Fundação Cesgranrio e as provas serão aplicadas no dia 1º de fevereiro de 2026. Ao todo, serão ofertadas 184 vagas, distribuídas da seguinte forma:

Arquiteto: 36 vagas

Engenheiro Civil: 103 vagas

Engenheiro de Segurança: 3 vagas

Engenheiro Elétrico: 13 vagas

Engenheiro Mecânico: 5 vagas

Médico do Trabalho: 24 vagas

“A realização deste concurso reafirma o compromisso da CAIXA com o fortalecimento de áreas estratégicas que contribuem diretamente para o desenvolvimento social e econômico do país. Além disso, nosso objetivo é cuidar cada vez melhor das pessoas que fazem o banco acontecer, com ações voltadas à saúde, ao bem-estar e à valorização dos nossos empregados”, ressalta o presidente do banco, Carlos Vieira.

Para os cargos de Arquiteto e Engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, totalizando 40 horas semanais. A remuneração mensal é de R$ 14.915,00. No caso do médico, a jornada prevista é de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais, com remuneração de R$ 11.186,00 mensais.

Os empregados contam ainda com os seguintes benefícios: assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio alimentação e refeição, vale transporte e auxílio creche.

As provas contarão com questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além de prova discursiva. Os candidatos também passarão por uma fase de avaliação de títulos.

A CAIXA vai destinar o percentual de 5% do total de vagas aos candidatos pessoas com deficiência, 25% aos candidatos pessoas negras, 3% aos candidatos pessoas indígenas e 2% aos candidatos pessoas quilombolas.

Cronograma Previsto

Publicação do edital: 07/11/2025

Inscrições: de 07/11 a 08/12/2025

Provas: 01/02/2026

Resultado das provas e envio de títulos: 11/03/2026

Verificação de cotas (negros, indígenas e quilombolas): 26/04/2026

Divulgação dos resultados finais: 26/05/2026

O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, a critério da CAIXA.

Após a publicação do edital, as inscrições poderão ser feitas por meio do site da Cesgranrio.

Mais informações podem ser obtidas na página Trabalhe na CAIXA.

Assessoria de Imprensa da CAIXA

 

 

