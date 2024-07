Cláudio Castro  e André Moura inauguram base do Segurança Presente no Aeroporto do Galeão

O Aeroporto do Galeão agora conta com uma base do Segurança Presente, um marco importante para a segurança pública no Rio de Janeiro. Na manhã desta quarta-feira, dia 10, o governador Cláudio Castro, através da Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro (Segov), com o secretário André Moura à frente da pasta, inaugurou a nova unidade.

A iniciativa visa intensificar o policiamento nos acessos aos terminais de embarque e desembarque, assim como no estacionamento, proporcionando maior tranquilidade e segurança para passageiros e trabalhadores.

Para André Moura, a segurança reforçada em um dos principais pontos de entrada do Rio de Janeiro só fortalece o compromisso do governador Cláudio Castro no combate ao crime organizado. “Estamos aqui para garantir que cada pessoa que passa pelo Galeão sinta-se segura e protegida”, afirmou André Moura.

De acordo com o governador Cláudio Castro, a inauguração é fundamental para garantir a segurança e a tranquilidade de todos que chegam e saem da capital fluminense. “Essa iniciativa não só fortalece a segurança no Galeão, mas também contribui para a revitalização do aeroporto, que tem registrado um aumento no fluxo de passageiros após a proposta de transferir rotas do Santos Dumont. Além de promover um ambiente mais seguro, estamos impulsionando o desenvolvimento econômico e turístico do Rio de Janeiro. O trabalho não para”, afirmou o governador.

Durante a cerimônia, destacou-se a presença e o apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar, que enfatizou a importância da implementação deste projeto. “Essa expansão do Segurança Presente leva o policiamento de proximidade para todo o estado. Temos muito a melhorar e vamos trabalhar de forma incansável para fortalecer as forças de segurança e garantir a defesa da população”, disse Bacellar.

Fonte e foto assessoria