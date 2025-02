Conheça a diretoria da OAB Nacional eleita para o triênio 2025-2028

A OAB Nacional elegeu, nesta sexta-feira (31/1), a diretoria que conduzirá a instituição no triênio 2025-2028. O advogado amazonense Beto Simonetti foi reeleito, tornando-se o primeiro presidente a ser reconduzido ao cargo desde a redemocratização do Brasil.

Além de Simonetti, a nova gestão será composta por:

Felipe Sarmento (Alagoas), vice-presidente;

Rose Morais (Sergipe), secretária-geral;

Christina Cordeiro (Espírito Santo), secretária-geral-adjunta;

Délio Lins e Silva Júnior (Distrito Federal), diretor-tesoureiro.

Beto Simonetti liderou a chapa “OAB de Portas Abertas”, que recebeu 100% dos votos válidos, e dará continuidade à gestão anterior com foco na valorização da advocacia, na defesa das prerrogativas profissionais e no fortalecimento das instituições democráticas.

Conheça os integrantes da nova diretoria da OAB Nacional:

Beto Simonetti

Presidente

Atual presidente nacional da OAB. Entre as diversas funções que exerceu no Sistema OAB estão a de conselheiro federal pela OAB-AM, secretário-geral do CFOAB, coordenador nacional do Exame de Ordem Unificado, diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia e ouvidor-geral.

Felipe Sarmento

Vice-presidente

Conselheiro federal pela OAB-AL, é o decano do CFOAB. Antes, presidiu o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados (Fida), foi secretário-geral do CFOAB e coordenador nacional do Exame de Ordem.

Rose Morais

Secretária-geral

Conselheira federal pela OAB-SE. Na seccional, exerceu funções como conselheira, secretária-geral adjunta, corregedora-geral, ouvidora-geral e coordenadora-geral das comissões.

Christina Cordeiro

Secretária-geral adjunta

Conselheira federal pela OAB-ES. Atuou, na seccional, como integrante de comissões como as de Direito Ambiental e de Direito das Sucessões e Família.

Délio Lins e Silva Júnior

Diretor-tesoureiro

Conselheiro federal pela OAB-DF. Foi duas vezes presidente da seccional, onde integrou as comissões de Honorários, de Apoio ao Advogado Iniciante e de Direitos Humanos, além de ter sido conselheiro seccional.

Fonte e foto OAB Nacional