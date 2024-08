Correios abre inscrições para o concurso da área de medicina e segurança do trabalho

São ofertadas 33 vagas e cadastro reserva. Provas acontecem em 13 de outubro.

Os Correios abrem nesta quarta-feira (7) as inscrições de seu concurso público para provimento de vagas na área de medicina e segurança do trabalho. Os interessados em participar têm até o dia 8 de setembro para efetuar a inscrição, que deve ser feita exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. A taxa é de R$ 70,00.

“A recuperação da empresa passa pelo resgate da dignidade e pela valorização das pessoas que trabalham nos Correios, sem perder de vista a sustentabilidade da estatal. A contratação de pessoas é uma medida essencial para que a empresa possa corresponder às novas demandas da sociedade e do mercado”, disse o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

A aplicação das provas está prevista para o dia 13 de outubro e a divulgação do resultado final deve ocorrer no dia 20 de novembro. A expectativa dos Correios é realizar as primeiras contratações ainda neste ano. A primeira fase será constituída de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e a segunda fase, de comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

O concurso irá destinar 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para pessoas que se declararem negras (pretas ou pardas), nas condições previstas no edital, disponível no site dos Correios. Confira os cargos e o salário inicial:

– Técnico de Segurança do Trabalho Júnior – Salário inicial: R$ 3.672,84;

– Enfermeiro do Trabalho Júnior – Salário inicial: R$ 6.583,54;

– Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior – Salário inicial: R$ 6.872,48;

– Médico do Trabalho Júnior – Salário inicial: R$ 6.872,48.

Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas no edital, disponível em: https://prosel.correios.com.br/concursos/detalharconcurso/1211.

Concurso nível médio e superior – Já o processo para contratação da banca para realização do concurso nacional de nível médio e de nível superior dos Correios segue em andamento. A previsão é ter dois editais – um para nível médio (cargo Agente de Correios) e outro para nível superior (cargo Analista de Correios).

Confira abaixo o cronograma previsto para a realização do concurso:

Agosto – Contratação da banca;

Setembro – Edital do concurso;

Dezembro – Início das contratações.

A realização do concurso público é um dos compromissos assumidos pela atual gestão e resulta do esforço conjunto da empresa e das representações sindicais dos Correios. Além disso, é uma medida de fortalecimento da estatal, que foi retirada da lista de privatizações pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu primeiro dia de governo.

Assessoria de Imprensa dos Correios