Correios e Polícia Federal firmam acordo para repressão de delitos contra os serviços postais

Os Correios firmaram Acordo de Cooperação Técnica com a Polícia Federal para o desenvolvimento de ações integradas de repressão e prevenção de crimes contra os serviços postais e no tráfego de ilícitos. A assinatura do instrumento contou com as presenças do presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos, e do diretor-geral da PF, Andrei Augusto Passos Rodrigues, que se reuniram na sede da Polícia Federal em Brasília, na tarde dessa quinta-feira (27).

O presidente dos Correios reiterou a confiança em ter a Polícia Federal como parceira da estatal e destacou os investimentos realizados na área de segurança nos últimos anos. “Retomamos e priorizamos os investimentos em segurança, ao contrário da gestão anterior, que havia reduzido essas ações. Em 2023 e 2024, foram cerca de R$ 400 milhões investidos em medidas como contratação de escolta, rastreamento de carga e aquisição de equipamentos de segurança”, ressaltou Fabiano Silva dos Santos. De acordo com o presidente, o compromisso da gestão é garantir um serviço cada vez mais seguro e confiável para brasileiras e brasileiros.

A atuação conjunta entre os Correios e órgãos de segurança pública, entre eles a Polícia Federal, é fundamental para a repressão ao tráfego de ilícitos no fluxo postal, como entorpecentes, animais silvestres, moeda falsa e objetos perigosos; além da mitigação de crimes contra carteiras e carteiros e roubo de cargas. Com relação ao tráfego de ilícitos, por exemplo, com o apoio dos Correios, a PF atuou em 1.744 ocorrências no ano passado. O destaque foi a falsificação e circulação de dinheiro falso, com 804 registros, seguida de contrabando (550) e tráfico de drogas (357). Vale ressaltar, ainda, que o número de delitos no fluxo postal vem caindo. Em 2021, essa marca era de 4.168, passando para 3.487 em 2022, e para 2.653 em 2023, o que representa uma redução de mais de 34% entre 2021 e 2024.

A integração das equipes de segurança também contempla ações institucionais e de cooperação abrangendo outras áreas, como recursos humanos, inteligência e tecnologia da informação. Além do trabalho conjunto com a PF, os Correios atuam em parceria com secretarias estaduais de Segurança Pública, a fim de permitir a interação e a troca de informações pelas áreas de inteligência das entidades envolvidas.

