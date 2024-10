DUAS EM CADA TRÊS CIDADES BRASILEIRAS TÊM NÍVEL BAIXO OU MUITO BAIXO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Índice que avalia as condições de vida em todos os municípios do país mostra avanços, desafios e fragilidades das cidades em áreas como saúde, educação, renda, moradia, segurança e mudanças climáticas; lançamento será na próxima sexta-feira

O Instituto Cidades Sustentáveis lança na próxima sexta-feira, 1/11, a quarta edição do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-BR), ferramenta que permite avaliar a condição de vida nas 5.570 cidades brasileiras por meio de 100 indicadores temáticos. O lançamento ocorrerá em evento presencial no Ministério do Meio Ambiente, em Brasília, às 9h, e terá transmissão online nos canais do MMA e do ICS no Youtube.

O IDSC-BR apresenta uma visão abrangente e integrada de todos os municípios brasileiros, em áreas como saúde, educação, renda, moradia, transportes, infraestrutura urbana e mudanças climáticas, entre outras. É possível verificar o desempenho das cidades em recortes regionais e temáticos; alguns dados também são desagregados por gênero e raça, de modo que se possa observar a desigualdade entre diferentes grupos e atores sociais. As bases utilizadas são de fontes nacionais e oficiais, como IBGE, DataSUS e Inep.

De modo geral, o índice mostra que 68% dos municípios brasileiros têm nível baixo ou muito baixo de desenvolvimento sustentável. Em uma escala de 0 a 100 pontos, nenhuma cidade atingiu pontuação acima de 80; apenas 91 (1,6% do total) somaram mais de 60 pontos e a maior parte (2.855 municípios, ou 51% do total) encontra-se na faixa entre 40 e 49 pontos. O mapa abaixo ilustra essa situação e a enorme desigualdade regional do país:

O ISDC-BR atribui também uma classificação geral para cada município, com base no desempenho obtido nos indicadores. É possível, ainda, verificar a evolução dos municípios em gráficos que mostram sua evolução ao longo do tempo. As tabelas abaixo mostram as cidades que tiveram a maior e a menor pontuação por porte populacional em 2024:

MAIOR PONTUAÇÃO

Cidades grandes (com mais de 500 mil habitantes)

Cidades médias (entre 100 mil e 500 mil habitantes)

Cidades pequenas (menos de 100 mil habitantes)

MENOR PONTUAÇÃO

Cidades grandes (com mais de 500 mil habitantes)

Cidades médias (entre 100 mil e 500 mil habitantes)

Cidades pequenas (menos de 100 mil habitantes)

Entre as capitais brasileiras, Brasília aparece com a maior pontuação (57 pontos) e Porto Velho, com a menor (37 pontos).

O índice permite ainda acompanhar a evolução de cada cidade brasileira na Agenda 2030, um compromisso estabelecido pela ONU em 2015 e assumido por mais de 190 países-membro, incluindo o Brasil. Os 100 indicadores do IDSC-BR estão agrupados e associados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), de acordo com uma metodologia que permite monitorar os avanços, desafios e fragilidades dos municípios em cada ODS – há também uma pontuação específica para cada objetivo. Com isso, o Brasil se tornou o primeiro país do mundo a acompanhar e avaliar todas as suas cidades na Agenda 2030.

Na comparação com os dados de 2015, ano em que os ODS foram instituídos, o índice mostra que 88% das cidades pioraram ou ficaram estagnadas, como ilustra o mapa abaixo:

O IDSC-BR 2024 pode ser acessado provisoriamente neste link até o dia do lançamento

Mais sobre o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil

A metodologia do índice foi desenvolvida pela Sustainable Development Solutions Network (SDSN), uma iniciativa da ONU para mobilizar conhecimentos técnicos e científicos da academia, da sociedade civil e do setor privado no apoio de soluções em escalas locais, nacionais e globais. Aplicada em diversos países, foi adaptada para as cidades brasileiras pelo Instituto Cidades Sustentáveis em 2021, quando foi lançado o primeiro piloto do IDSC-BR. Desde então, os dados são atualizados e divulgados anualmente.

O índice apresenta uma avaliação abrangente da distância para se atingir as metas e objetivos da Agenda 2030 nos 5.570 municípios brasileiros, com base nos dados mais atualizados disponíveis nas fontes nacionais e oficiais. A intenção é orientar a ação política de prefeitos e prefeitas, definir referências e metas com base em indicadores e facilitar o monitoramento dos ODS em nível local.

[dados embargados até as 6h do dia 1º de novembro]

Por Beto Gomes – Comunicação

Fonte: Instituto Cidades Sustentáveis