Estudantes do Pé-de-Meia poderão escolher como investir o R$ 1.000

A partir desta sexta-feira (7), a CAIXA vai disponibilizar aos estudantes do Programa Pé-de-Meia opções de investimento da parcela de R$ 1.000 referente ao incentivo pela conclusão do ensino médio, conforme a Portaria Interministerial MEC/MF nº 9, de 6 de outubro de 2025.

A jornada de investimento será feita exclusivamente pelo aplicativo CAIXA Tem. Nele, os estudantes poderão optar por manter o valor na Poupança ou aplicá-lo no Tesouro SELIC, conforme as regras do programa.

As opções estarão disponíveis para quem já recebeu as parcelas de incentivo referentes à conclusão do 1º e 2º ano do ensino médio. Para estudantes menores de idade que desejarem migrar da Poupança para o Tesouro SELIC, será necessária nova autorização do responsável legal, diretamente pelo aplicativo.

Após a confirmação da conclusão do ensino médio pelo Ministério da Educação, os estudantes poderão manter os recursos investidos ou movimentá-los livremente.

Como agente financeiro do programa, a CAIXA disponibilizará orientações e suporte para garantir escolhas seguras e acompanhamento da rentabilidade da opção selecionada. Mais informações em: Link.

Atuação da CAIXA

A CAIXA desempenha dois papéis no programa:

Agente operador do Fundo de Custeio da Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar (FIPEM), responsável pela gestão dos recursos;

Agente financeiro, encarregado pela abertura das contas e disponibilização dos incentivos aos estudantes indicados pelo MEC, gestor do programa.

Sobre o Pé-de-Meia

Instituído pela Lei 14.818/2024, o programa prevê pagamento do incentivo aos alunos do Ensino Médio Regular e Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) desde que apresentem frequência adequada e cumpram às demais regras do Programa.

Assessoria de Imprensa da CAIXA