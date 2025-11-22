Ex-presidente Jair Bolsonaro é preso preventivamente a pedido da Policia Federal, em Brasília

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) foi preso na manhã deste sábado (22) pela Polícia Federal (PF), em Brasília, por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Ele foi preso na casa onde cumpria prisão domiciliar, no Jardim Botânico, bairro de alto padrão no Distrito Federal.

Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde ficará em uma sala de Estado, espaço reservado para autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas.

Em nota oficial, a Polícia Federal informou que cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

A prisão foi confirmada pelo diretor-geral PF, Andrei Rodrigues, e pelo advogado Celso Villardi, que atua na defesa do ex-presidente.

As informações são de que a prisão foi motivada pela garantia da ordem pública. Na sexta-feira (21), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) havia convocado uma vigília em apoio ao ex-presidente. A PF avaliou que o ato representava risco para participantes e agentes policiais.

Por causa do estado de saúde do ex-presidente e do histórico de cirurgias, há uma expectativa de que a defesa deve pedir que ele cumpra a pena em prisão domiciliar, como aconteceu no caso do ex-presidente Fernando Collor.

Foto Tânia Rego/Agência Brasil