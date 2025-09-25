Funcap divulga resultado do sorteio para atuação de ambulantes na Vila da Criança

Com mais de 370 inscrições, a Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) realizou, na manhã desta quinta-feira, 25, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, o sorteio que definiu os ambulantes e pequenos empreendedores selecionados para atuar na Vila da Criança 2025. O evento, que acontecerá de 3 a 26 de outubro, oferece programação contínua e diversificada para toda a família. O resultado do sorteio está disponível no site da Funcap (se.gov.br/funcap), na aba ‘Editais’.

Ao todo, foram selecionadas 68 vagas, sendo quatro para empresas do ramo de alimentação e bebidas, 60 destinadas a ambulantes diversos, como pipoqueiros, vendedores de churros, maçã do amor, brinquedos, sorvetes, açaí e artigos religiosos, e quatro permissões específicas para trenzinhos e carrinhos elétricos, com circulação em área delimitada.

Entre os contemplados está Beatriz da Silva, que já participou de todas as edições da Vila. “Eu participo praticamente de todos os eventos do Governo. Para mim, é ótimo. É uma renda extra que sempre ajuda, e o faturamento é sempre bom. Achei que, com essa organização de sorteio, ficou bem melhor. Todo o processo, desde a inscrição, foi muito bem organizado. As expectativas são sempre altas. O ano passado foi ótimo e este ano espero que seja melhor ainda”, afirmou.

A ambulante Vanisse Alves Nascimento, 62 anos, que trabalha com venda de churros há 40 anos, também foi selecionada. “Deus me abençoa e todos os anos consigo participar das Vilas. Eu não tenho nem palavras para falar o quanto isso ajuda quem vive da venda, é realmente uma oportunidade que dá muito retorno. E agora, com esse espaço para as famílias, com muita criança, a gente espera vender bastante”, contou.

Vendedora de maçã do amor há mais de 25 anos, Márcia Anunciação ressaltou o retorno positivo das vendas durante o período da Vila. “Participei no ano passado e foi um sucesso. Dizem que só tem décimo terceiro em dezembro, mas, para nós, vendedores, ele já chega neste mês das crianças”, destacou.

Próxima etapa

Com a divulgação do resultado, os contemplados terão cinco dias para efetuar o pagamento da taxa de autorização, cujo valor varia de acordo com a categoria, conforme o edital disponível no site da Funcap.

Vila da Criança

Consolidada como um dos maiores eventos do calendário cultural do estado, a Vila da Criança reúne milhares de visitantes e oferece uma programação lúdica e cultural diversificada, com arena gamer, cinema, teatro, parque de diversões, espaços cenográficos e muitas outras atrações para toda a família.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), com o apoio da Energisa, Netiz e Iguá, e patrocínio do Banese.

Foto: Thiago Santos