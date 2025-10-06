GLEISON DA SILVA SANTOS VENCE A 3ª ETAPA CONSECUTIVA; NO FEMININO, VANICLEA MOURA DOS SANTOS GANHOU PELA 2ª VEZ

Com três vitórias consecutivas em 2025, Gleison da Silva Santos faz história no Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series. A terceira conquista veio neste domingo (5), nas ruas de Aracaju, onde foi disputada a quarta etapa da temporada. E não foi apenas na Elite 10km masculina que a festa teve gosto de reprise. No feminino, Vaniclea Moura dos Santos ganhou pela segunda vez e também fez a festa na capital sergipana.

Campeão nas etapas de Maceió e João Pessoa (dias 7 e 21 de setembro), Gleison impôs seu ritmo em Aracaju e cruzou a linha de chegada com o tempo de 31min08. Ele foi seguido por João Marcos Santos Ferreira e Bruno da Silva Santos do Nascimento, que completaram a prova em 32min23 e 33min03, respectivamente.

“Foi uma prova brilhante e muito organizada. Fico muito feliz de participar do Circuito Caixa e estar tendo êxito nas provas. Ano passado eu fui campeão da etapa Aracaju e Maceió, as duas que participei. E nesse ano eu participei de três, sendo campeão das três, então, é muito gratificante fazer parte de um circuito que eu sempre tive vontade de correr, desde o começo da minha carreira. Agora, graças a Deus, na minha melhor fase, não só estou participando como sendo campeão”, comentou Gleison.

Na Elite feminina, Vaniclea repetiu o desempenho da etapa de Maceió para ser campeã em Aracaju. A atleta completou o circuito de 10km com o tempo de 38min44. O pódio do Circuito CAIXA na capital sergipana foi completado por Adriana Teodósio Gonçalves (40min09) e Rosem Mayara Vieira da Silva Mendes (41min55). Um detalhe curioso é que Rosem é esposa do campeão Gleison e o casal costuma levar o filho Emanuel, de nove meses, para as provas e também para a premiação.

“Venci em Maceió logo depois de conquistar o segundo lugar na Maratona de Florianópolis, e estou muito feliz em repetir o resultado aqui em Aracaju. Como já disse antes, o Circuito CAIXA é uma prova boa e muito bem organizada”, afirmou a campeã Vaniclea Moura dos Santos.

Com largada na Praia do Havaizinho e um bonito percurso, que passa pela Passarela do Caranguejo, a etapa do Sergipe do Circuito CAIXA reuniu milhares de corredores logo cedo, a partir das 6h20. Além do percurso de 10km, a prova conta ainda com corrida e caminhada com 5km. A temperatura, na casa de 25 graus, ajudou o desempenho dos atletas, que ainda contaram com um período de chuva fraca para refrescar.

Pegada do Bem – Os corredores sergipanos também exercitam a solidariedade no Circuito CAIXA. Durante a entrega dos kits e na arena montada na Praia do Havaizinho, muita gente fez a sua parte em prol da sociedade, doando tênis usados e em bom estado, que serão entregues para a Escolinha de Formação em Atletismo da Federação Sergipana de Atletismo.

A Escolinha de Formação em Atletismo da Federação Sergipana é um projeto que atua na formação de atletas de base da capital e do interior (sub14, sub16 e sub18 – masculina e feminina) para as seleções sergipanas. Desta forma, oferece melhores condições de vida para meninos e meninas enquanto revela novos talentos em nossa modalidade.

A HT Sports, organizadora da prova, faz do Pegada do Bem uma das marcas registradas do Circuito de Corridas CAIXA. E para estimular ainda mais a solidariedade, os 150 primeiros doadores ganharam uma pochete de corrida exclusiva da CAIXA.

Criada há 11 anos pela HT Sports com o objetivo de arrecadar tênis de corrida junto aos participantes em todos os eventos, o Pegada do Bem já arrecadou um número superior a 3 mil pares de tênis doados, beneficiando mais de 70 instituições.

Resultados

10km Masculino

1- Gleison da Silva Santos — 31min08

2- João Marcos Santos Ferreira — 32min23

3- Bruno da Silva Santos do Nascimento — 33min03

10km Feminino

1- Vaniclea Moura dos Santos — 38min44

2- Adriana Teodósio Gonçalves — 40min09

3- Rosem Mayara Vieira da Silva Mendes — 41min55

5km Masculino

1- Sullivan Santos Quirino — 17min31

2- Daniel Alex dos Santos — 18min37

3- Magnon Deivid Nascimento dos Santos — 18min32

5km Feminino

1- Adriene de Jesus Passos — 22min44

2- Andrea de Jesus Passos — 23min02

3- Nathalia Maria — 23min18

Temporada 2025 – O Circuito CAIXA terá três provas a mais em relação ao ano passado. Aracaju será a quarta de um total de 14 etapas da mais tradicional série de corridas de rua do Brasil. Até agora, as cidades de Cuiabá/MT, Maceió/AL, João Pessoa/PB e Aracaju/SE já receberam o evento. Depois da capital sergipana, a caravana segue para São Luís/MA (12/10); Natal/RN (19/10), Fortaleza/CE (02/11), Vitória/ES (09/11), São Paulo/SP (16/11). As demais etapas serão divulgadas em breve.

História e tradição – Criado em 2004, recebeu mais de 336 mil pessoas em 154 provas pelo Brasil até 2024, considerando interrupção entre 2019 e 2023 em função da pandemia. Em 2024, no retorno às atividades, foram 11 etapas em diferentes cidades espalhadas pelo País. “Agora, o evento chega com quase 30% de crescimento, o que reafirma sua força como ferramenta de inclusão por meio de atividade física. É uma honra ver como a CAIXA apoia o Esporte Brasileiro. Da base ao topo”, comenta Hélio Takai, diretor da HT Sports, confirmando que as demais sete etapas serão anunciadas em breve.

CIRCUITO CAIXA

TEMPORADA 2025

24/08 – Cuiabá (MT) – realizada

07/09 – Maceió (AL) – realizada

21/09 – João Pessoa (PB) – realizada

05/10 – Aracaju (SE) – realizada

12/10 – São Luís (MA)

19/10 – Natal (RN)

02/11 – Fortaleza (CE)

09/11 – Vitória (ES)

16/11 – São Paulo (SP)

*As demais etapas serão divulgadas em breve

