Governo do Brasil autoriza nomeações de quase 300 aprovados no CPNU

O Governo do Brasil autorizou nesta terça-feira, 18 de novembro, a nomeação de 288 aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) para o quadro dos ministérios da Agricultura e Pecuária (MAPA) e da Saúde (MS), além da Fundação Nacional dos Povos Indígenas – Funai e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. As Portarias MGI Nº 10.294 e MGI Nº 10.295, assinadas pela ministra Esther Dweck (Gestão e da Inovação), foram publicadas no Diário Oficial da União.

Dessas vagas, 120 são para o Ministério da Agricultura e Pecuária: 25 para Agente de Atividades Agropecuárias, 25 para Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal, 10 para Técnico de Laboratório, além de 50 vagas para o cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário e 10 para a função de Tecnologista.

No IBGE, foram autorizadas nomeações de 75 Técnicos em Informações Geográficas e Estatísticas. Já para o Ministério da Saúde são 55 postos de Tecnologista. Para o quadro da Funai houve 38 autorizações de nomeação para Técnico em Indigenismo.

As portarias determinam que o provimento das vagas está condicionado à existência de cargos disponíveis na data da nomeação e à declaração do ordenador de despesa quanto à disponibilidade orçamentária e financeira. Os ministérios da Agricultura e Pecuária, da Saúde (MS), a Funai e o IBGE serão responsáveis por verificar as condições legais e conduzir as etapas administrativas relacionadas às nomeações.

SUSEP – Na segunda-feira (17), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos autorizou, por meio da Portaria MGI Nº 10.257, a nomeação de 75 pessoas aprovadas no concurso da Superintendência de Seguros Privados (Susep). A medida integra o conjunto de ações do Governo do Brasil para fortalecer a capacidade regulatória e fiscalizatória do Estado. As nomeações são destinadas ao cargo de Analista Técnico da Susep. A autorização contribui para recompor o quadro funcional do órgão, responsável por supervisionar o mercado de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros, garantindo maior segurança jurídica e estabilidade ao setor. As inscrições para o concurso da Susep foram abertas em fevereiro e as provas ocorreram em junho.

Fonte: Secom da Presidência da República