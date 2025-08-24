IBGE abrirá 9.580 vagas temporárias para agentes de pesquisa

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abrirá processo seletivo simplificado para contratação de até 9.580 servidores temporários. A autorização foi dada por meio de Portaria Conjunta nº 58/2025, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), publicada no Diário Oficial da União. Recentemente, o IBGE realizou por meio do CNPU o maior concurso público de sua história.

As contratações serão destinadas à realização de pesquisas do IBGE em todo o território nacional. Do total de vagas, 8.480 serão para a função de agente de pesquisas e mapeamento, responsável pela coleta de informações, e 1.100 para supervisor de coleta e qualidade, que atua no acompanhamento e supervisão do trabalho de campo.

“O Diário Oficial trouxe uma notícia que, a partir da autorização do governo do presidente Lula, por meio do Ministério do Planejamento e Orçamento e o Ministério de Gestão e Inovação, o IBGE está autorizado a fazer um concurso para 9.850 novos servidores temporários, o maior concurso da história do IBGE para trabalhadores temporários. É com esse conjunto de boas notícias que nós estamos construindo uma instituição contemporânea dos desafios que vivemos hoje, em plena Era Digital”, explicou o presidente do IBGE, Marcio Pochmann.

A Portaria Conjunta nº 58/2025 determina que o edital seja publicado em até 6 meses, mas o IBGE trabalha para publicá-lo o mais rápido possível. Para isso, já está em andamento o processo de contratação da empresa organizadora que conduzirá a seleção, por meio de Processo Seletivo Simplificado, conforme previsto na Lei 8.745/1993. O prazo de duração dos contratos será de um ano, podendo ser prorrogado por até três anos, de acordo com a necessidade de conclusão das atividades. A remuneração será definida pelo IBGE, observados os limites legais, e divulgada no edital.

“O IBGE recebeu com muita alegria esta autorização porque esses profissionais são a linha de frente do IBGE, batendo de porta em porta, conversando com a população e coletando informações que retratam a realidade do Brasil. Com essa autorização para novas contratações, vamos fortalecer nosso trabalho em todo o país, com profissionais que atuarão em nossas superintendências estaduais e nas mais de 500 agências do IBGE, garantindo que cada dado produzido reflita com fidelidade a vida dos brasileiros e contribua para a construção de políticas públicas mais justas e eficazes”, concluiu o Coordenador de Recursos Humanos, Bruno Malheiros.

Fonte: IBGE