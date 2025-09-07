LOTOFÁCIL DA INDEPENDÊNCIA CONCURSO 3480: 54 APOSTAS ACERTARAM E CADA UMA LEVA R$ 4,2 MILHÕES

O sorteio concurso 3480, da Lotofácil da Independência, foi realizado na noite deste sábado (06) em São Paulo. O prêmio principal teve 54 apostas que acertaram as 15 dezenas.

Veja os números dos sorteados: 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23.

Veja quantas apostas foram premiadas:

15 acertos: 54 apostas recebem R$ 4.293.824,84 cada uma; 14 acertos: 9.661 apostas recebem R$ 2.008,81 cada uma; 13 acertos: 301.854 apostas recebem R$ 35,00 cada uma; 12 acertos: 3.539.490 apostas recebem R$ 14,00 cada uma;11 acertos: 18.955.181 apostas recebem R$ 7,00 cada uma.

Os ganhadores foram em:

Bahia (1 aposta);

Ceará (1 aposta);

Distrito Federal (3 apostas);

Espírito Santo (2 aposta);

Goiás (1 aposta);

Mato Grosso do Sul (1 aposta);

Pará (2 apostas);

Paraíba (1 aposta);

Pernambuco (2 apostas);

Paraná (5 apostas);

Rio de Janeiro (3 apostas);

Rio Grande do Norte (2 apostas);

Rondônia (1 aposta);

Rio Grande do Sul (1 aposta);

São Paulo (20 apostas).