Mais de 1,6 mil empresas se unem à Serasa e aos Correios para conter crescimento da inadimplência

34ª edição do maior mutirão de negociação de dívidas do país ocorre de 3 a 30 de novembro;

Dívidas podem ser negociadas com até 99% de desconto no app e site da Serasa, ou por atendimento presencial gratuito nas agências dos Correios;

Feirão Serasa Limpa Nome deste ano traz condições inéditas de parcelamentos a partir de R$ 9,90 para facilitar as negociações

Em parceria com Febraban e Correios, especialistas viajam para capitais do Brasil para promover educação financeira;

Inadimplência chega a maior marca histórica e ultrapassa, pela primeira vez, os 79 milhões de brasileiros

Com o objetivo de conter a alta da inadimplência, que alcançou um patamar recorde após nove meses consecutivos de crescimento, a Serasa realiza uma nova edição do Feirão Limpa Nome, o maior mutirão de negociação de dívidas do país. A iniciativa, que começa nesta segunda-feira (3) e vai até 30 de novembro, reúne mais de 1,6 mil de empresas parceiras e conta com o apoio dos Correios, oferecendo atendimento presencial gratuito em todas as suas mais de 7 mil agências espalhadas pelo Brasil.

Ao todo, são 633 milhões de dívidas com ofertas de negociação disponíveis em segmentos como bancos, varejo, telecomunicações, financeiras e concessionárias de serviços básicos. Os descontos podem chegar a 99% e há opções de parcelamento a partir de R$ 9,90, de acordo com as condições de cada credor.

“Ter o nome limpo é o primeiro passo para reconstruir a vida financeira”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa. “Neste Feirão, as condições estão ainda mais acessíveis, permitindo que milhões de brasileiros encerrem 2025 sem dívidas e com mais tranquilidade”.

Crescimento da inadimplência no país

De acordo com o Mapa da Inadimplência da Serasa, o mês de setembro registrou o ingresso de 318 mil novos consumidores inadimplentes, um avanço de 0,4% em relação a agosto e de 9% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Atualmente, o Brasil soma 79 milhões de pessoas inadimplentes e 313 milhões de débitos ativos, que somam R$ 496 bilhões em dívidas. O valor médio das dívidas por pessoa chega a R$ 6.274,82.

A maior parte das pendências se deve a dívidas com bancos e cartões de crédito (27,02%). Em seguida aparecem dívidas com contas básicas, como energia e água (21,33%), e empresas financeiras (19,92%) — que oferecem crédito, mas não são instituições bancárias.

“Muitos consumidores ainda enfrentam desafios para equilibrar o orçamento, especialmente diante de um cenário econômico de maior custo de vida”, analisa Aline. “O uso do crédito, apontado ainda como principal motivo das dívidas, não deve ser encarado como vilão, já que é uma ferramenta importante para realização de planos e emergências – mas precisa ser administrado com planejamento. O Feirão é justamente uma oportunidade para reorganizar as contas e voltar a usar o crédito de forma mais saudável e sustentável”.

Os Correios mais uma vez estão à disposição das milhares de brasileiras e brasileiros nesta oportunidade de reequilibrar suas finanças. “Temos a grande de satisfação de integrar, ao lado da Serasa e de mais de 1,6 mil empresas, mais um mutirão de negociação de dívidas. Reafirmamos nosso compromisso com a cidadania e a inclusão financeira, oferecendo atendimento presencial gratuito em nossa ampla rede de agências espalhadas por todo o Brasil. Estamos preparados para receber cada cidadão com empatia e eficiência”, disse o presidente dos Correios, Emmanoel Rondon.

Como negociar minhas dívidas no Feirão Limpa Nome?

Para aproveitar as ofertas, os consumidores de todo o país podem consultar os canais oficiais da Serasa e negociar com descontos de forma online:

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Whatsapp: Número oficial (11) 99575-2096

Atendimento presencial nos Correios

Data: 3 e 30 de novembro de 2025

Local: Mais de 7 mil agências dos Correios

Endereços e horários de funcionamento das agências: clique aqui.

Atendimento gratuito

Quem prefere atendimento presencial também pode recorrer às mais de 7 mil agências dos Correios, que oferecem consulta e negociação dos débitos sem qualquer cobrança de taxa até o final de novembro. Para realizar o atendimento, basta que o titular apresente um documento oficial com foto. As ofertas e condições disponíveis nas agências são as mesmas que constam no site e aplicativo da Serasa.

“Em mais um ano juntos, essa parceria democratiza o acesso à renegociação de dívidas e amplia a presença da Serasa nos Correios como um ponto de apoio à população em todo o país. Queremos facilitar o processo para quem prefere o atendimento presencial, garantindo conveniência e segurança nas negociações”, afirma Aline Maciel.

Os endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no app e site dos Correios: clique aqui.

Educação financeira nas capitais

Além das negociações, a Serasa em parceria com a Febraban e os Correios promovem uma operação especial de educação financeira nos dias 3 e 4 de novembro, em agências selecionadas de capitais brasileiras. Técnicos e especialistas estarão à disposição para orientar a população sobre como organizar o orçamento, evitar o endividamento e manter o nome limpo após a negociação.

“Queremos que o Feirão vá além da renegociação: é uma oportunidade de conversar sobre escolhas financeiras mais conscientes. O atendimento presencial é um espaço para tirar dúvidas, aprender e começar um novo ciclo com mais controle sobre o próprio dinheiro”, conclui Aline.

Presença de especialista/porta-voz da Serasa e dos Correios nas capitais selecionadas

Data: 3 e 4 de novembro de 2025 (segunda e terça-feira)

Aracaju (SE)

AC Central de Sergipe

Rua Laranjeiras, 229 – Centro

Ascom Correios Sergipe