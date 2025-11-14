Mais de 18,65 milhões de famílias começam a receber o Bolsa Família nesta sexta

Mais de 18,65 milhões de famílias em todo o país começam a receber, nesta sexta-feira (14.11), o pagamento do Bolsa Família referente a novembro. O programa de transferência de renda, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), beneficia 48,59 milhões de pessoas, com um benefício médio de R$ 683,28 por domicílio. O investimento do Governo do Brasil ultrapassa R$ 12,69 bilhões neste mês.

Os pagamentos seguem o calendário escalonado, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Famílias que vivem em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública recebem o benefício no primeiro dia do cronograma de pagamento.

Benefício por região

O Nordeste concentra o maior número de beneficiários, com mais de 8,74 milhões de famílias recebendo o pagamento de novembro, totalizando R$ 5,92 bilhões em repasses e um benefício médio de R$ 678,43.

Na região Sudeste, 5,25 milhões de lares são atendidos, com investimento total de R$ 3,53 bilhões e valor médio de R$ 677,18 por família.

No Norte do país, 2,42 milhões de famílias recebem o benefício, com R$ 1,73 bilhão em recursos e média de R$ 717,48 por domicílio, o maior valor entre as regiões.

O Sul soma 1,24 milhão de famílias contempladas, com investimento de R$ 831,65 milhões e benefício médio de R$ 672,21.

Já o Centro-Oeste reúne 975 mil lares atendidos, com R$ 668,92 milhões em repasses e média de R$ 688,43 por família.

Cesta de benefícios

O Benefício Primeira Infância (BPI), de R$ 150, é pago a 8,2 milhões de crianças de até sete anos incompletos, somando R$ 1,16 bilhão em repasses.

Já o Benefício Variável Familiar Criança (BV) garante um adicional de R$ 50 para 11,2 milhões de crianças e adolescentes entre sete e 16 anos incompletos, totalizando R$ 522,99 milhões.

No caso do Benefício Variável Familiar Adolescente (BVA), também de R$ 50, são 3,04 milhões de adolescentes de 16 a 18 anos incompletos beneficiados em novembro, totalizando um investimento de R$ 139,92 milhões.

O Benefício Variável Gestante (BVG) contempla 575 mil gestantes, com o repasse de R$ 26,78 milhões, enquanto o Benefício Variável Nutriz (BVN) destina R$ 18,22 milhões a 382 mil famílias responsáveis por alimentar crianças de até seis meses.

Do total de 48,59 milhões de pessoas atendidas, 28,48 milhões são mulheres, representando 58,61% dos beneficiários. Além disso, 15,65 milhões de responsáveis familiares são do sexo feminino, o que corresponde a 83,91% das famílias do programa.

Em novembro, 73,44% do público atendido é composto por pessoas pretas ou pardas, o equivalente a mais de 35,69 milhões de beneficiários.

O Bolsa Família também alcança 243,99 mil famílias indígenas, 285,59 mil famílias quilombolas, 394,82 mil famílias com catadores de material reciclável, 257,84 mil famílias com pessoas em situação de rua e 672,98 mil famílias em risco de insegurança alimentar.

Regra de Proteção

Neste mês, 2,42 milhões de famílias estão na Regra de Proteção, mecanismo que permite a manutenção parcial do benefício mesmo quando há aumento de renda per capita, por exemplo, com a conquista de um emprego formal. Em novembro, 180,82 mil novas famílias ingressaram nessa condição.

A regra garante que, durante 12 meses, as famílias que ultrapassarem o limite de renda de R$ 218 por pessoa possam continuar recebendo 50% do valor do benefício, desde que a renda não ultrapasse R$ 706 por pessoa.

Calendário de pagamento

O pagamento de novembro começa nesta sexta-feira (14.11) para beneficiários com NIS final 1. Famílias com NIS final 2 recebem na segunda-feira (17.11), e assim por diante, até o dia 28 de novembro, quando é a vez das famílias com NIS final 0.

As transferências do Bolsa Família ocorrem sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o pagamento é antecipado.

