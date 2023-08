Mega da virada sai para duas apostas. Cada um irá receber um prêmio de mais de R＄ 189 mi

A Mega da Virada 2021, concurso especial 2.440 da Mega-Sena, sorteou um prêmio de mais de R$ 378 milhões na noite desta sexta-feira (31). Os números sorteados foram 12 – 15 – 23 – 32 – 33 e 46, e o super prêmio saiu para duas apostas, que vão dividir o maior prêmio da história das Loterias CAIXA. Cada aposta ganhadora vai receber R$ 189.062.363,74.

As apostas premiadas são de Cabo Frio (RJ) e Campinas (SP). Entre os ganhadores, uma aposta foi bolão: em Campinas foi ganhador um bolão de 14 cotas. Já na segunda faixa de premiação, acerto de cinco números, 1.712 apostadores vão levar R$ 50.861,33 cada, e os 143.494 apostadores que acertaram quatro números vão receber R$ 866,88 cada.

Na Mega da Virada 2021 foram feitas mais de 333 milhões de apostas em todo o país, totalizando mais de R$ 1,51 bilhão em arrecadação, 28,0% a mais que no ano passado, e 70,4% a mais do que o realizado em 2018.

Proteja seu prêmio:

Prêmios com valor superior a R$ 1.903,98 são pagos exclusivamente nas agências da CAIXA. O bilhete é ao portador, mas o ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, o bilhete será nominal. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Os ganhadores também devem ficar atentos às datas. Os prêmios das Loterias CAIXA prescrevem em 90 dias a partir da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o prêmio prescrito é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES), conforme Lei 13.756/18.

Assessoria de Imprensa da CAIXA