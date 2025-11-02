Mega-Sena acumula e o próximo prêmio sobe para R$ 41 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2935 da Mega-Sena sorteadas, nesse sábado (1º), pela Caixa Econômica Federal em São Paulo. Com isso, o prêmio principal subiu para R$ 41 milhões.
Os números sorteados foram: 09 – 18 – 28 – 34 – 38 – 57.
45 apostas acertaram cinco dezenas e foram contempladas, cada, com R$ 48.378,50. Já com quatro acertos foram contempladas 3.341 apostas e cada uma vai levar R$ 1.074,08
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Foto: Agência Brasil