Aracaju, 2 de novembro de 2025

Aracaju, 15 de outubro de 2025

Mega-Sena acumula e o próximo prêmio sobe para R$ 41 milhões

Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2935 da Mega-Sena sorteadas, nesse sábado (1º), pela Caixa Econômica Federal em São Paulo. Com isso, o prêmio principal subiu para R$ 41 milhões.

Os números sorteados foram: 09 – 18 – 28 – 34 – 38 – 57.

45 apostas acertaram cinco dezenas e foram contempladas, cada, com R$ 48.378,50. Já com quatro acertos foram contempladas 3.341 apostas e cada uma vai levar R$ 1.074,08

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Foto: Agência Brasil

