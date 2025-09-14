Mega-Sena acumula e o próximo prêmio vai a R$ 27 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas, nesse sábado (13), em São Paulo. Com isso o prêmio acumulou, passando para R$ 27 milhões a serem sorteados na próxima terça-feira (16).

Os números sorteados foram: 18 – 25 – 35 – 40 – 46 – 47.

22 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 62.315,01. Já 1.539 jogos acertaram quatro dezenas e cada um ganhou R$ 1.468,33.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (13), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Foto: Agência Brasil