Mega-Sena acumula e o próximo prêmio vai pagar R$ 10 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.941 da Mega-Sena, sorteadas nessa terça-feira (18). O prêmio principal acumulou em R$ 10 milhões. O próximo sorteio acontece no sábado (22).
As dezenas sorteadas foram: 14 – 30 – 33 – 35 – 48 – 51.
Com 5 acertos, 24 apostas ganharam R$ 50.276,06 cada; com 4 acertos tiveram 1.523 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 1.305,93.
As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.